L’ailier clermontois a porté ses coéquipiers avec un triplé tout en puissance. Avec 85 essais au compteur sous le maillot de l’ASM, la flèche jaune et bleue continue d’impressionner.

Alivereti Raka a activé le mode international face au Stade français. L’ailier clermontois a joliment noirci la feuille de stats avec plusieurs chiffres affolants : 3 essais, 131 mètres parcourus, 10 défenseurs battus et 2 franchissements. Reparti avec le ballon du match et assailli de selfies par les jeunes ramasseurs de balle du Michelin, le félin clermontois a été l’un des moteurs les plus puissants d’une équipe auvergnate enragée face au Stade français. S’il a mal débuté sa partie, avec notamment deux plaquages manqués, dont un à l’origine de l’essai de Jeremy Ward, Alivereti Raka s’est ensuite sublimé. Servi à de très nombreuses reprises dans son couloir (15 courses), le numéro 11 jaune et bleu fut l’option offensive la plus privilégiée de ses partenaires. Une stratégie voulue, comme l’explique Anthony Belleau. "Quand il a le ballon dans le couloir on sait que c’est un redoutable finisseur donc quand on le sert bien on connaît sa force et cela nous permet de bien finir les coups. C’était important de le mettre dans des bonnes conditions, je suis très heureux pour lui il le mérite amplement !"

Raka dans le top 10 des meilleurs marqueurs du Top 14

Face au Stade français, "Rak" a donc marqué son 65ème essai en Top 14, lui permettant ainsi d’entrer dans le top 10 des meilleurs marqueurs du championnat, à égalité avec Cédric Heymans. Toutes compétitions confondues, le chiffre monte à 85 passages derrière la ligne pour l’ailier de l’ASM. Un véritable finisseur qui n’a pas été de trop pour terrasser les Parisiens. "Raka a été du niveau de Fritz Lee ou George Moala. Quand on l’a avec soi… Si j’étais ailier je n’aimerais pas jouer contre lui ! Il est très dur à jouer et il amène beaucoup de détermination. Le week-end dernier (à Bordeaux-Bègles), il y avait des espaces mais on n’a pas su les exploiter. Notre jeu est de toucher les couloirs parce que nos ailiers font mal, que ce soit Alivereti, Bautista Delguy ou Joris Jurand" analyse Christophe Urios. Au vu des prochaines échéances clermontoises, et notamment la demi-finale de Challenge Cup face aux Sharks de Durban, l’apport d’Alivereti Raka est presque vital sur l’aile gauche de Clermont. Avec déjà dix essais cette saison, la flèche jaune et bleue est à trois unités de son record sur un exercice. Le rendez-vous est pris au Twickenham Stoop pour, qui c’est, un nouveau triplé qui pourrait propulser l’ASM vers une finale si réconfortante…