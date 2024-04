C’était l’affiche de la 28e journée, d’abord car le 6e recevait le 5e mais aussi et surtout parce que c’était le derby landais, dans un stade qui porte entre autres le nom d’André Boniface, légende partie récemment et qui avait porté seulement le maillot des deux clubs dans sa grande carrière. Cela faisait 18 ans en sus que l’US Dax n’avait plus gagné chez les Montois. Au terme d’une immense partie teintée de réalisme et de domination en conquête, les Rouges ont fait tomber les Abeilles à domicile pour la première fois cette saison et se placent idéalement, à deux journées de la fin, pour une qualification en phase finale, au contraire de Montois qui ont perdu gros ce soir.

Il y avait de gros enjeux ce soir pour les deux formations qui en plus de la suprématie régionale jouaient avant tout pour sécuriser un accessit au top 6 synonyme de phase finale. La victoire surprenante mais méritée des Dacquois sur Mont-de-Marsan, 18 ans après les place idéalement pour un exploit qu’aucun promu n’a réalisé en Pro D2. Les Montois qui se sont trop frustrés tout au long de la rencontre ont perdu gros ce soir, plus que leur invincibilité à domicile. Dominer n’est pas marquer Le début de rencontre était conforme aux attentes dans un Stade Boniface qui pour la toute première fois accueillait une affiche à guichets fermés avec plus de 12 000 spectateurs. Les Jaune et Noir dominaient territorialement et en possession sans toutefois parvenir à marquer. Cela durait presque 10 minutes jusqu’à la première venue des Dacquois dans les 22m de Mont-de-Marsan. Après une action sur l’aile droite avortée, l’attaque de l’USD allait rapidement vers la gauche en 4 passes où l’ouvreur Cerisier alertait son ailier Jope Naseara pour l’essai (9e, 0-5). Il fallait ensuite attendre de dépasser les 20 minutes de jeu pour voir les Montois débloquer leur score. Après un essai logiquement refusé pour un en-avant de passe, c’est Nicolas Darquier, d’une pénalité face aux poteaux, qui réduisait la marque (22e, 3-5). Une poignée de minutes plus tard, Mont-de-Marsan passait même devant, toujours grâce au pied de Darquier (27e, 6-5), ramenant le match à un résultat plus logique dans la mesure où les Abeilles monopolisaient le ballon sans toutefois faire mal à des voisins landais sûrs en défense et en conquête. Alors que la pause se rapprochait et que Dax se faisait de moins en moins dangereux, Jope Naseara se rappelait au mauvais souvenir de Boniface avec un deuxième essai superbe, parti d’un petit au pied de l’arrière Théo Duprat vers la gauche, aussitôt capté par Naseara puis retapé à suivre pour marquer d’un plongeon précis (6-12). C'était le score à la pause. Un carton rouge rédhibitoire Le retour des vestiaires allait se montrer décisif rapidement pour le sort du derby landais. Les Montois étaient revenus avec l’ambition d’enfin marquer un essai. La chose semblait même rapidement atteinte quand Nicolas Darquier terminait un bon travail collectif dans l’en-but (45e). Mais son essai était annulé pour un talonnage à la main du deuxième ligne Ostrikov en début de mouvement. Une minute plus tard, ce même Ostrikov se signalait avec un déblayage dangereux au sol tête la première sur la tête de Cerisier. Carton rouge automatique (46e). Les Dacquois ne s’affolaient pas de cette aubaine et marquaient 3 nouveaux points par Cerisier (52e, 6-15) avant qu’un en-avant volontaire de Fernandez pour Mont-de-Marsan portait la différence des joueurs à 2 au profit de Dax (62e, 6-18).

L'essai du deuxième ligne anglais remplaçant Myles Edwards (69e) après un 50-22 (13-18) relançait totalement la fin de rencontre mais Dax, toujours aussi solide en conquête, ne paniquait jamais et atteignait la fin de rencontre avec sérénité pour signer un exploit jamais vu depuis 18 ans. La victoire dans le derby est d’autant plus belle qu’elle met le promu de l’USD sur la voie d’une qualification pour le top 6, du jamais vu en Pro D2. Dans le même temps, Mont-de-Marsan a peut-être tiré un trait dessus.