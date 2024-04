Le demi de mêlée grenoblois tenait à rendre hommage à son paquet d’avants, qui en surclassant celui de Béziers, a montré le chemin de la victoire à toute l’équipe.

Quel est le sentiment qui prédomine après cette victoire convaincante ?

La satisfaction. C’est une victoire solide surtout grâce à nos avants. Ils nous ont fait gagner le match. Il y aura du boulot mais c'est une grosse satisfaction. On est dans une bonne dynamique, on veut la poursuivre au maximum. Nous avons eu des gros temps forts qui ont été mieux gérés que nos temps faibles. Si on assure sur la fin de la phase régulière, nous aurons de belles choses à vivre en fin de saison.

Le hic de la soirée, c’est ce bonus offensif que vous laissez échapper ?

Techniquement, nous avons fait tomber des ballons. Nos avants ont été très efficaces mais nous les trois quarts n’avons pas assez bien utilisé les ballons. Tout le monde rêve de jouer avec des avants aussi conquérants. Je vais payer une bière ce soir à tous mes gros.

Voilà le FCG en très bonne position pour les phases finales ?

Les phases finales, on rêve de ça. Surtout vu les circonstances de notre saison. Le 3 juillet, à la reprise, on ne savait même pas si l’on pourrait défendre notre place en Pro D2. Alors une qualification en barrage c’est du bonus. Une récompense pour nos supporters. La Pro D2 c’est un marathon. Nous allons profiter de ces quelques jours de repos pour revenir le plus frais possible.