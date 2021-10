En voie de rémission, doit poursuivre le traitement. Le Stade Rochelais, sous pression à Deflandre, samedi dernier a réussi à battre Castres ; équipe qui, même à la maison, pour des Maritimes en phase de guérison, n'était pas vraiment le meilleur type de traitement. L'équipe de Ronan O'Gara, après la vilaine défaite à Montpellier a su prendre le match par le bon bout avec une bonne dose de patience et de sérieux. Car là, où, il y a quelques matchs, les joueurs auraient choisi la pénaltouche suivie du maul et de la bonne vieille série de pick and go, le capitaine a désigné les poteaux. Quoi de mieux que de scorer pour se rassurer ?

Et pour cela, ils ont trouvé en Pierre Popelin, une bonne dose de vitamine. Avec 7 tirs au but réussis sur 7, le jeune trois-quarts , bien aidé par l'indiscipline tarnaise, a fourni 19 des 29 points de son équipe. Son arrivée relance d'ailleurs, la concurrence à ce poste de demi d'ouverture où Ihaia West et Jules Plisson partaient devant en début de saison. Cette fiabilité aux tirs aux buts a clairement manqué aux Maritimes lors des premiers matchs. L'émulation en "10" va jouer à plein pour les prochains matchs. Ce qui ne saurait déplaire à Ronan O'Gara. Autre médicament, du sérieux et de l'application. En témoignent, les deux essais d'avants, celui de Pierre Bourgarit, en pleine confiance sur ce match (16 lancers en touche sur 16 réussis) surgissant d'un maul comme un beau diable et celui du capitaine Grégory Aldritt, propulsé derrière la ligne par tout son pack. Alors un match référence : "je ne sais pas. Mais en tout cas avec les ingrédients. On a pêché dans l'engagement à Montpellier. Vraiment. Et on s'en voulait. On avait un peu ciblé le match pour une réponse parfaite. Jouer Castres à la maison, on sait comment ils fonctionnent. Si tu n'as pas d'engagements, tu passes à côté. Et on a répondu présent."

Pour mieux guérir, les patients rochelais ont aussi fait preuve de sérieux, voire de rigueur. La défense a tenu bon, jusqu'à la spécialité castraise, une pénalité rapidement jouée qui se transforme en essai. Et cela, c'est aussi la force des Rochelais. Cela a tapé dur comme prévu sur le pré de Marcel Deflandre et les joueurs ont répondu présent, à l'instar de Wiaan Liebenberg, 11 plaquages réussis. Dans les rucks, au contre en touche ou en maul, on a retrouvé en partie, ce qui faisait la force implacable des Maritimes l'an dernier. En attaque, Les Rochelais ont aussi retrouvé du liant, sans pour autant franchir par les ailes. Jonathan Danty, pour sa première titularisation à Deflandre, a démontré ce qu'était un "papa" des lignes arrières.

Pour guérir ? Le travail, c'est la santé

Alors, le médecin en chef, Ronan O'Gara prévient : "Pour être une équipe, tu dois avoir un certain standard de valeurs. On a pas montré une des valeurs de ce club. Si c'est comme ça, on doit rester ici et même pas prendre le bus pour aller à Brive. Parce que Brive, c'est une équipe avec beaucoup de fierté et qui sont dans une bonne dynamique." Heureusement, les joueurs rochelais ont compris le message et travaillent pour retrouver la santé à Brive. "On n'a pas mal analysé Brive explique Jonathan Danty. Mais ce n'est plus l'équipe de Brive comme il y a quelques années où ce n'était que des ballons portés. Ça joue quand même au rugby. Si tu leurs laisses l'opportunité de déplacer le ballon, ils ne vont pas s'en priver donc, il faut que l'on soit consistant, il faut que l'on travaille dur."

Et les entraînements de la semaine prouvent que le groupe a bien compris le message du staff. "À l'entraînement cela chauffe un peu, c'est bien se félicite le manager irlandais. C'est à dire que les joueurs sont un peu piqués par le début de championnat. Moi je n'étais pas piqué, j'étais content mais après Montpellier, j'ai dit stop. Et après cela, les règles ont changé. C'est trop tôt dans la saison pour donner un jugement sur notre situation mais ce qui est clair à mes yeux, c'est que je veux un groupe plus compétitif." Alors Brive, invaincu à domicile, coaché par un autre Irlandais, Davidson, c'est l'adversaire idéal pour savoir si la rémission est bien engagée.

À Brive avec Skelton ?

Pour le déplacement corrézien, le Stade Rochelais va retrouver un médicament bien efficace. Will Skelton sera de retour apès 5 semaines de suspension. De quoi redonner un surplus de puissance à des avants rochelais, pourtant déjà bien armés. Autre traitement intéressant, le retour de Jérémy Sinzelle à minima dans le groupe. Ronan O'Gara ne tarit pas d'éloges sur le trois-quarts multiposte : "Souvent, les coachs, aiment bien les joueurs de 120 kilos qui courent droit. Jérémy, c'est l'inverse il voit l'espace tout de suite, il est capable de communiquer où est l'espace. Il est capable de prendre l'espace. C'est un joueur hyper important pour moi."

L'autre bonne nouvelle, c'est bien sûr, Pierre Popelin. L'ancien pensionnaire du centre de formation devrait être titulaire en Corrèze : "Il a joué sans pression arrière, pour goûter le niveau de Top 14, Puis deux fois, arrière. Petit à petit, il a pris les clés du camion. Il a fait un super job contre Castres avec les tirs au but mais c'est un joueur en général qui est OK. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit progresser mais il est humble et intéressé pour progresser : toutes les valeurs que tu cherches. Moi, je le trouve, pour le moment, qu'il a gagné le droit de commencer un autre match. Il commence de mettre son empreinte sur l'équipe." De quoi envisager une deuxième victoire consécutive...

Top 14 - Will Skelton (Stade rochelais)Icon Sport

Les pieds sur terre

Mais Jonathan Danty préfère rester prudent sur ce type d'affirmation : "On va quand même garder les pieds sur terre. On a fait un début de saison qui est assez mitigé.Après, on a une opportunité qui est intéressante, d'aller récupérer des points que l'on a pu perdre sur le début de saison. Alors, sans manquer de respect à Brive, c'est le besoin que l'on a en tant qu'équipe. Il poursuit : "Cela aurait pu être n'importe quelle équipe, on l'aurait joué à fond. Ce n'est pas parce que c'est soi disant Brive, comme on pouvait dire dans le passé, qui est une équipe qui est un peu en dessous. Non, non, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe en dessous. Tout le monde est au même niveau. Qui plus est, quand on regarde le classement, on est en dessous de beaucoup d'équipe. Donc, voilà. On est sûrement à notre place en ce début de saison. Mais on ne peut que progresser." Voila qui est dit. Pour confirmer la guérison, le patient rochelais devra être réaliste, sérieux et...patient.