Est-ce qu'il y a des regrets ce soir dans les rangs du Castres Olympique, avec cette qualification loupée d'un rien ?

On est parti d'un peu trop loin (13e en décembre), mais ce qu'a fait le groupe ce soir, c'est énorme. On est menés 17-0, on arrive à revenir à 17-17 avant la mi-temps. En deuxième période, on a réalisé une performance de haut-niveau. C'est dommage qu'on ne se qualifie pas, car je pense qu'on aurait pu faire de belles choses en phases finales...Ne pas se qualifier avec 69 pts, ça doit être rare.

Avez-vous douté après l'entame toulonnaise et le score de 17-0 en faveur du RCT ?

On a su rester sereins, je trouve qu'on a gagné tous nos duels, on a toujours été dans l'avancée et, même dans la difficulté, on a su faire le dos rond, notamment grâce à une grosse défense.

Peut-on dire que le public, de retour à Pierre-Fabre, vous a porté dans cette partie ?

Peut-être qu'à 17-0, sans le soutien du public...on ne serait pas accrochés comme ça... Même au niveau de l'accueil quand nous sommes arrivés au stade, ils étaient plus de 1000 pour pousser derrière nous. En 7 ans au club, je n'avais jamais vu ça. Je pense qu'ils sont fiers de nous, ils ont du passer pas toutes les émotions cette saison, et c'est bien de finir sur une bonne note, cette année folle.

C'était votre dernier match sous le maillot du Castres Olympique, avant de rejoindre le voisin toulousain...

C'est avec beaucoup de regrets que je quitte ce groupe, même si je suis content d'aller au Stade toulousain. Ça me fera toujours plaisir de revenir ici, j'aurai un très bon accueil, j'en suis sur. Je quitte ce club, mais je garde beaucoup de souvenirs en mémoire.

Cette non-qualification en phases finales vous assure une place dans le groupe du XV de France, pour la tournée en Australie, hate d'y être ?

Je n'ai pas eu d'informations là-dessus, mais si je suis sélectionné, j'irai bien sur, avec plaisir, pour tout donner pour ce maillot bleu.