Alors que l'on apprenait ce samedi matin la terrible nouvelle du décès de Kelly Meafua, il laissera le souvenir d'un joueur guerrier ayant connu un long passage dans le sud de la France.

Troisième ligne puissant et percutant, Kelly Meafua était l'une des bases de l'US Montauban cette saison et la saison passée. Avec 24 matchs disputés pour l'édition 2021/2022, le manager David Gérard s'appuyait sur son expérience pour hisser le niveau de son groupe. Et c'est une chose que le solide Samoan faisait avec la manière, lui qui a inscrit huit essais cette saison (deuxième meilleur marqueur des Vert et Noir derrière Nikola Matawalu). Il avait d'ailleurs prolongé son contrat au printemps dernier avec le club tarn-et-garonnais.

Avant de s'épanouir à Montauban, il était passé par Béziers où il avait évolué deux saisons durant en ayant disputé 30 matchs. Débarqué en provenance de West Harbour, il avait eu une première saison mitigée à Raoul-Barrière avant de s'imposer véritablement dans l'arrière-garde du pack biterrois. Il avait même marqué sept essais lors de cet exercice.

L'épisode Béziers n'était pas son premier passage en France puisqu'il avait découvert l'Hexagone un peu plus tôt, toujours vers la Méditérannée, du côté de Narbonne. Il avait porté le maillot orange du RCN lors la saison 2015/2016 et avait même commencé la saison 2016/2017 avant de rejoindre West Harbour. Sa puissance et sa force n'empêchaient pas sa vivacité lui qui était également international samoan à 7.