Le XV de France est aujourd’hui qualifié pour les phases finales de la Coupe du monde. À chaud, que ressentez-vous ?

C’est un bonheur immense. Mais je sais aussi qu’il nous faut corriger beaucoup de choses avant d’arriver un jour au niveau des meilleures équipes de la compétition. Entre elles et nous, il subsiste encore un écart assez large.

Étiez-vous revanchard ?

Oui. Contre les Tonga, j’ai voulu montrer de quoi j’étais capable et je pense que ça a porté ses fruits. Le déplacement, c’est ma qualité principale.

Vous étiez aux quatre coins du terrain, contre le Tonga. Êtes-vous au sommet de votre forme après cette intense préparation physique ?

On a beaucoup travaillé cet été mais pour tout vous avouer, je me sens un peu lourd sur le terrain. J’ai pris un peu de poids, deux kilos de muscles, et les cuisses tirent parfois… J’espère donc atteindre mon pic de forme dans les jours ou les semaines à venir.

En fait, tout le monde a maigri pendant le stage de préparation, sauf vous…

(il rigole) Et ouais… Dès que je fais de la muscu, je gonfle… Je suis récemment monté à 106 kilos alors que mon poids de forme est à 101.

[...]

