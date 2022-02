Navidi, qui s'était blessé à l'épaule début octobre lors d'un match avec Cardiff, est tout proche d'un retour avec le club gallois. Interrogé à son sujet, le sélectionneur du XV du Poireau, Wayne Pivac, a confirmé que le joueur de 31 ans pourrait être de retour "très bientôt" avec sa sélection. Dès la prochaine journée en fait, et le match contre l'Angleterre, il est possible de revoir Navidi avec la tunique rouge. Le troisième ligne pourrait ne pas être le seul retour pour les Gallois en vue du match contre la France, puisque Josh Adams, et Willis Halaholo se remettent de leur petite blessure.

Pivac fait le point : "Halaholo s'entraîne avec nous depuis une bonne semaine et demie et il sera beaucoup plus vif dans une semaine. Il entrera dans le compte. Willis Halaholo s'entraîne avec nous depuis une bonne semaine et demie et il sera beaucoup plus vif dans une semaine. Il revient dans les plans. Josh Adams se remet de son mollet et nous nous attendons à ce qu'ils soient tous les deux disponibles pour l'Angleterre." Le sélectionneur gallois assure aussi regarder avec attention l'évolution de la reprise de Taulupe Faletau, qui a effectué son retour avec Bath le week-end dernier. Le puissant troisième ligne a même marqué un essai.

Nul doute donc que Navidi et Faletau postuleront pour le match face aux Bleus, et feront un bien fou à un pack très diminué par les blessures. Pour rappel, le talonneur Ken Owens (35 ans), les troisième ligne Dan Lydiate (34 ans) et Justin Tipuric (32 ans), le centre George North (29 ans), l’arrière Leigh Halfpenny (33 ans) et le deuxième ligne et habituel capitaine, Alun-Wyn Jones, sont aussi absents.

Après avoir été balayé par l'Irlande lors de son premier match du Tournoi 2022, le pays de Galles s'est imposé de justesse face à l'Écosse. Le XV du Poireau affrontera donc l'Angleterre dans deux semaines, avant de recevoir la France au Principality Stadium, le 11 mars prochain.