Malzieu : "On avait gagné à Murrayfield..."

Rugbyrama : Il y a dix ans, vous êtiez sélectionné pour la première fois en équipe de France. Que vous reste-t-il de cette rencontre en Ecosse ?

Julien Malzieu : C'était le premier match de l'ère Lièvremont. On avait gagné à Murrayfield (27-6). Première cap, première victoire, premier essai. La belle vie, quoi ! On était jeunes, insouciants. Morgan (Parra), François (Trinh-Duc) faisaient aussi leurs grands débuts. On jouait de partout. On avait zéro consigne, zéro pression. C'était le rêve.

Elvis Vermeulen, Lionel Faure, Vincent Clerc, Julien Malzieu, Loic Jacquet, François Trinh DucIcon Sport

Pensez-vous que les Bleus soient aujourd'hui trop étouffés par la pression, justement ?

J.M. : Quand tu vois la qualité des mecs en Top 14, tu te demandes ce qu'il se passe quand ils arrivent en équipe de France. Ce ne sont plus les mêmes joueurs. Ils ont du mal à se lâcher, à tenter des choses. Ils ont peur de mal faire, en somme. Au final, c'est frustrant pour eux et c'est frustrant pour nous, les téléspectateurs.

On parlait pourtant de changement, à l'arrivée de Jacques Brunel...

J.M. : Oui, peut-être. T'as l'impression que son arrivée allait tout changer. Mais c'est dans les films que ça marche comme ça. On aurait aussi accroché l'Irlande avec Guy Novès à la tête de l'équipe de France. Mais bon, ce n'est plus mon problème. (rires)

Vous avez passé quatorze ans à l'ASMCA et deux à Montpellier. Pensez-vous que le Top 14 prépare assez bien les joueurs au niveau international ?

J.M. : Pfff... J'en sais rien... Ce qui est certain, c'est que le Top 14 a énormément changé depuis mes débuts (2002-2003). A mon époque, ça tapait moins fort et les jeunes français faisaient plus facilement leur trou dans les squads. Aujourd'hui, pour se faire une place dans les armadas du Top 14, c'est mission impossible. A moins d'être une pépite comme Morgan (Parra) ou Wesley (Fofana). Aujourd'hui, si tu te rates, tu dégages...

Julien Malzieu (Clermont)Icon Sport

Il y a huit mois, vous mettiez un terme à votre carrière professionnelle. Avez-vous fait le deuil du rugby ?

J.M. : Le deuil du rugby, j'ai eu toute la saison dernière pour le faire. Je n'ai pas fait une feuille de match avec Montpellier. Jake White avait décidé en début d'année qu'il ne compterait pas sur moi et il a tenu sa promesse... Tout ça s'est un peu fini en eau de boudin...

Que faisiez-vous le week-end ?

J.M. : On m'a proposé de jouer en Espoirs. J'y suis allé pour donner un coup de main et me dégourdir les jambes. Voilà...

Julien Malzieu (Montpellier Hérault Rugby)Icon Sport

Vous avez aussi été beaucoup blessé...

J.M. : Oui. Les mollets... Le tendon d'Achille... Aujourd'hui, personne n'est encore foutu de me dire ce qui s'est réellement passé avec mon corps. J'aurais rêvé d'autre chose mais ma carrière me laisse aussi des souvenirs de fou. J'ai fait partie de la première équipe clermontoise à soulever le Bouclier de Brennus (29 mai 2010). On a été les premiers à vaincre la pseudo malédiction. Et ça, on ne me l'enlèvera pas...