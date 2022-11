Comme le staff de l’équipe de France Féminine, son homologue néo-zélandais a misé sur la continuité avec le quart de finale. Le sélectionneur des Black Ferns Wayne Smith n’a procédé qu’à un seul changement dans son XV de départ. Celui-ci concerne le triangle arrière, où l’arrière Ruby Tui glisse sur l’aile et cède sa place à Renée Holmes, titularisée en 15. De fait, l’ailière Ayesha Leti-I’iga prend place sur le banc, et sera attendue pour apporter sa puissance en fin de rencontre : « Renée est une spécialiste du poste d’arrière et elle a très bien joué pour nous. Nous pensons qu’Ayesha est une excellente impact-player, et nous savons qu’elles fera une différence quand elle entrera en jeu, a déclaré Smith en conférence de presse.

Ce faisant, il reforme exactement le même triangle arrière composé de Woodman, Holmes et Tui qui avait début la compétition il y a un mois face à l’Australie. Un match dans lequel l’arrière Holmes avait éprouvé des difficultés en défense, notamment en début de rencontre.

12 « survivantes » de la dernière tournée catastrophique

Cette composition donne aussi clairement l’opportunité aux Black Ferns de prendre leur revanche par rapport à deux larges défaites qu’elles ont concédées en novembre 2021 face aux Françaises, à Pau et à Castres. On trouve ainsi 12 « survivantes » à cette tournée cauchemardesque sur la feuille de match. Par ailleurs, ce sera la première fois que ces deux équipes s’affronteront au pays au long nuage blanc.

« Pour gagner, nous allons devoir réaliser notre meilleur match de la saison », a déclaré Wayne Smith, « nous avons travaillé dur toute l’année pour en arriver là, donc les joueuses devront supporter la pression et jouer avec courage. C’est un privilège de jouer une demi-finale de Coupe du monde à l’Eden Park. Nous devons être enthousiastes face à cela, et non inhibés », a ajouté le sélectionneur qui fut double champion du monde avec les All Blacks, en 2011 et en 2015.