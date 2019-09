On connaît désormais les noms des 31 Bleus retenus pour la Coupe du monde de rugby organisée au Japon. Lundi dernier, dans le cadre très solennel du 20H00 de TF1, Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, a dévoilé la liste des joueurs tricolores sélectionnés pour participer à la compétition qui débute le 20 septembre.

Louis Picamoles, l'un des joueurs les plus expérimentés du XV de France, a finalement été retenu, tout comme Yacouba Camara et Wenceslas. En revanche, la surprise est venue de la non sélection du deuxième de Lyon Félix Lambey. Un choix qui interroge... Les six joueurs évincés sont donc le pilier Dany Priso (La Rochelle), les 2e ligne Romain Taofifenua (Toulon) et Félix Lambey (Lyon), le 3e ligne François Cros (Toulouse), l'arrière ou ailier Vincent Rattez (La Rochelle), et l'ouvreur ou centre de Toulon Anthony Belleau. Evidemment, "Poulain Raffûte" reviendra sur tous ces choix.

Enfin dans le volet Top 14, Raphaël Poulain évoquera le début de saison en fanfare de Lyon. Avec deux victoires significatives lors des deux premières journées, les hommes de Pierre Mignoni trustent déjà le fauteuil de leader. Raphaël Poulain s'interrogera sur les raisons de la réussite lyonnaise. Un club qui ne cesse de progresser. Demi-finaliste lors des deux dernières saisons de Top 14, le LOU a les dents longues. Est-ce l'année du titre pour la formation du président Roubert ? "Poulain la flûte" a sa petite idée. On vous attend ce jeudi à 17h00 sur Rugbyrama et la page Facebook d'Eurosport pour en discuter.