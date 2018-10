Clermont, Stade Français : le Top 14 des revanchards ? On en parle dans "Poulain raffûte"

Ils avaient terminé la saison dernière loin, très loin des barrages. Aujourd'hui, Clermont et le Stade Français occupent respectivement les deux premières places du Top 14. Un retour au premier plan qui ne s'est pas fait de la même manière dans les deux clubs : alors que l'ASM a misé sur la continuité tout en profitant du retour de ses blessés, les Parisiens ont changé leur staff et ont fait appel à des recrues d'envergure (Maestri, Fickou) pour oublier deux saison compliquées. Alors, le championnat est-il promis à un de ces deux revanchards ? Voilà le premier sujet de "Poulain raffûte", une émission exceptionnellement avancée à 18 heures, ce mecredi.



Au programme également de notre live : quels ambitions pour les clubs français en Champions Cup ? Et puis nous nous pencherons également le championnat de Pro D2, où Montauban, en grande forme la saison dernière, est en difficulté. Alors rendez-vous à 18 heures sur les pages Facebook de Rugbyrama et d'Eurosport pour évoquer avec nous tous ces sujets !