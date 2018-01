Essai Gedimat : Tilsley, 80 mètres plus loin...

62e minute de jeu à Chaban-Delmas : Agen, mené 27-16 par l’UBB, tente de revenir dans la partie.

On le sait, le jeu du promu est ambitieux cette saison : Ainsi les Lot-et-Garonnais n’hésitent pas à relancer depuis leurs 22 mètres.

Sur un ruck, le jeune demi Hugo Verdu écarte rapidement.La balle arrive au centre, à Johann Sadie, qui prend un magnifique intervalle et perce sur vingt mètres.

Julien Hériteau, qui a bien suivi, est au relais et arrive sur les cinquante mètres. Il allonge alors la passe sur l’extérieur pour l’ailier George Tilsley, qui accélère et s’en va aplatir un magnifique essai collectif de plus de quatre-vingts mè