L'"Ovni" Flament préféré pour son profil

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Thibaud Flament connaîtra sa première cape en bleu ce samedi. Son profil de deuxième ligne coureur a beaucoup plu au staff de l'équipe de France et il pourrait se révéler être un parfait complément à Paul Willemse. Adroit avec le ballon, le joueur du Stade toulousain a donc été préféré à Romain Taofifenua, dans un profil différent, et à Bernard le Roux, qui paye son début de saison avec le Racing 92, dans lequel il n'a pas beaucoup joué. La titularisation de Flament apportera aussi un plus à la touche française, déjà riche de bons sauteurs comme Cameron Woki, François Cros et même Anthony Jelonch. Il ne lui manque plus qu'à confirmer les espérances ce samedi, toujours dans son profil si particulier.

Plusieurs solutions au pied

La collaboration de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack pousse forcément à amener ce sujet. Dans un système en cinq-huitième (avec deux ouvreurs), les solutions au pied seront plus nombreuses pour le XV de France. On le sait, le jeu dit de "dépossession" fait partie de la tactique française et les Bleus possèdent plusieurs armes dans un jeu de gagne-terrain. En plus de Jalibert et Ntamack, il y a la solution Melvyn Jaminet à l'arrière. Le Catalan sera d'ailleurs celui qui aura la charge des tirs au but. Avec la diversité des talents et des profils présents sur le terrain, on ne peut qu'espérer que le jeu au pied des Bleus fasse la différence contre les Pumas.

XV de France - Face à l'Argentine, Melvyn Jaminet aura la lourde responsabilité des tirs au but avec les BleusIcon Sport

Haouas et Villière déjà là

C'était les deux principales interrogations de la composition lors du premier test. Alors qu'il étaient forfaits la semaine dernière, Mohamed Haouas et Gabin Villière avaient finalement intégré le groupe France en début de semaine pour préparer la tournée. Trop courts, se disait-on alors, pour pouvoir postuler à la rencontre face aux Pumas. Mais finalement, le staff des Bleus a fait le choix de les titulariser. Une décision guidée par l'envie de continuer de créer des automatismes entre les joueurs et qui prouve à quel point les deux joueurs comptent dans l'équipe. Le profil de Villière sur l'aile est aussi un très bon complément à celui de Damian Penaud de l'autre côté. Le Toulonnais, très apprécié par le staff, aime se concentrer sur les basses besognes du jeu.

Des joueurs polyvalents

C'est une des informations principales de l'équipe globale, Fabien Galthié a construit son équipe en appuyant sur la polyvalence de ses joueurs. L'exemple le plus criant est sûrement Sekou Macalou. Sur le banc, il est un joker capable de jouer à la fois en troisième ligne et à l'aile. C'est d'ailleurs ce qui explique le 6-2 (six avants, deux trois-quarts) sur le banc. Mais il y a aussi la présence de Romain Ntamack en tant que premier centre et capable de couvrir le poste d'ouvreur en cours de match. Son acolyte à l'ouverture, Matthieu Jalibert, peut de son côté glisser à l'arrière en cas de besoin. Gaël Fickou est susceptible de glisser à l'aile en cas de problème, comme il l'a déjà fait par le passé. Enfin, Damian Penaud a joué centre en début de saison avec Clermont et un repositionnement reste possible, même si ce n'est sûrement pas ce qui est prévu pour le moment.