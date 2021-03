On imagine qu’Ardie Savea aurait rêvé de débuts plus agréables dans son nouveau rôle de capitaine des Hurricanes. D’autant plus que le flanker avait le bonheur de redémarrer une rencontre avec son frère Julian, titularisé à l’aile. Mais non. Les Blues du deuxième ligne Patrick Tuipulotu étaient tout simplement plus forts. Et la victoire des joueurs du manager Leon MacDonald ne souffre d’aucune contestation. Et ce malgré une pénalité XXL de Jordie Barrett passée de plus de 55mètres à droite des poteaux juste avant la mi-temps, donnant un court avantage à son équipe (11-7) ou un doublé fracassant de son jeune-et extrêmement prometteur-talonneur Asafo Aumua. En revanche, ils pourront tout de même regretter leur incroyable indiscipline, concédant pas moins de quatorze pénalités ainsi que deux cartons jaunes donnés à James Blackwell et Du’Plessis Kirifi.

Des sanctions qui ont offert autant de possessions aux Blues, qui ont mené d’une main de maître par leur ouvreur Otere Black, directement impliqué sur deux des quatre essais des Aucklanders : par une diagonale décroisée pour son ailier Calum Clarke à la 49e et une passe décisive pour son arrière Stephen Perofeta cinq minutes plus tard. Le coup de grâce des Blues fut donné par le centre Rieko Ioane, auteur d’un essai en contre de soixante-cinq mètres après un ballon égaré par les Hurricanes dans le camp des Blues.

Une telle victoire aurait dû permettre aux Blues de rentrer chez eux en héros. Mais ce ne sera pas le cas. En effet, la Premier ministre Jacinda Ardren a annoncé dimanche matin que la ville d’Auckland repassait en stade3 et fermait ses portes pendant au moins une semaine, laissant les Blues derrière. "Nous allons devoir trouver une nouvelle maison et de quoi nous entraîner, déclarait le manager Leon MacDonald. Nous allons étudier toutes les options, c’est-à-dire soit rester ici à Wellington ou monter à Hamilton. Nous allons voir." Heureusement pour eux, il était prévu dans le calendrier que les Blues soient exemptés.

Codie Taylor intenable

Dans l’autre rencontre de cette première journée, le talonneur des Crusaders, Codie Taylor, s’est illustré. Le numéro 2 des Blacks a déchiré la défense adverse à la 13e minute pour marquer en solitaire. En début de deuxième période, il signa une passe après contact décisive pour son ailier Sevu Reece malgré la tenaille d’un défenseur des Highlanders. Les Crusaders ont complété la marque par un essai du demi de mêlée Bryn Hall marqué après un excellent coup de pied de recentrage de Reece et un quatrième essai en force du talonneur remplaçant Brodie McAlister, après un maul qui gagna une bonne vingtaine de mètres.

Les Highlanders se consoleront en revoyant les images de leur deuxième essai marqué par l’ailier Connor Garden-Bachop et par l’autre bonne nouvelle de la soirée : le retour à la compétition de leur flanker international Liam Squire, après plus d’un an d’absence en raison de blessures à répétition. Entré en jeu à la 63e, Squire a montré qu’il était pleinement remis et devrait jouer davantage la semaine prochaine à Hamilton, contre les Chiefs.