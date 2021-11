L'ailier toulonnais est l'élément offensif du club varois évidemment. Virevoltant, solide sur les appuis, il est le danger numéro 1 du RCT mais aussi l'un des atouts du XV de France. Avant d'être à XV, l'ancien rouennais a fait les beaux jours du rugby à 7 avec 20 essais inscrits en 43 rencontres. À XV, en 6 rencontres il compte déjà trois réalisations. sous le maillot bleu.

Son implication défensive est aussi une corde supplémentaire à son arc. Et bien protégé par son casque, comme le dit l'expression, "il met la tête là où certains ne mettent pas les mains". Besogneux et talentueux, la fusée Villière a la confiance de Fabien Galthié et son staff. Il est donc logiquement nominé aux Oscar Midi Olympique.