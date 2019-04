Exceptionnellement, trois Oscars décernés pour trois joueurs qui alignent des performances de niveau international depuis un certain temps et qui occupent une place à part dans le coeur des Toulousains : Sofiane Guitoune, revenu aux portes de l'équipe de France, est en train de se faire un nom dans ce club ; il recevra l'Oscar Midi Olympique en récompense de ses performances tonitruantes. Cheslin Kolbe est le meilleur joueur du Top 14, le facteur X, les Barbarians lui décerneront leur plus bel Oscar étranger. Enfin, Maxime Médard recevra un Oscar d'honneur autant pour sa fidélité absolue à un club que pour ses performances sportives ! De nombreuses surprises et 1500 personnes sont espérées lors de cette soirée qui lancera la quête du Brennus...