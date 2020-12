France – Nouvelle-Zélande 1987

La première Coupe du monde est organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie et les équipes sont présentes sur invitation. La France réussi l’exploit d’éliminer les Wallabies en demi-finale pour retrouver les All Blacks en finale à l’Eden Park d’Auckland. Les Néo-Zélandais s’imposent 29 à 0 (mi-temps 9 à 0) grâce à des essais de Michael Jones, du capitaine David Kirk et John Kirwan. Les Bleus souvent l’honneur grâce à un essai de Pierre Berbizier en fin de match.

France – Nouvelle-Zélande 1999

La Nouvelle-Zélande, portée par un Jonah Lomu au sommet de son art, doit écraser les Bleus lors de cette demi-finale de Coupe du monde disputé à Twickenham en Angleterre. C’est finalement un des plus grands jours de gloire du rugby français. La France livre une deuxième mi-temps exceptionnelle avec des essais de Christophe Dominici, Richard Dourthe et Philippe Bernat-Salles après celui de Christophe Lamaison en première période. La France s’impose 43 à 31 et gagne le droit de disputer sa deuxième finale de Coupe du monde.

Abdelatif Benazzi face aux Blacks en 1999.Icon Sport

France – Nouvelle-Zélande 2003

Lors de la Coupe du monde en Australie, les Bleus réalisent une phase de poule fantastique avant d’infliger une correction à l’Irlande en quart de finale. La France connaît une énorme désillusion en s’inclinant en demi-finale face à l’Angleterre et doit disputer la petite finale face à la Nouvelle-Zélande. Un match à sens unique puisque les Blacks inscrivent six essais à des Bleus vite dépassés et l’emportent 40 à 13 au Telstra Stadium de Sydney. La belle histoire de cette rencontre est l’essai inscrit par l’arrière Pepito Elhorga, le meilleur français ce jour-là, qui avait effectué un aller-retour en France la semaine de la demi-finale pour assister aux obsèques de son père.

France – Nouvelle-Zélande 2007

Lors de la Coupe du monde organisée en France, les Bleus s’inclinent lors du premier match de la phase de poule face à l’Argentine. Les Bleus sont condamnés à affronter les Blacks en quart de finale à Cardiff. Les Néo-Zélandais maîtrisent parfaitement la première période pour mener 13 à 3 à la pause. Mais les Français marquent deux essais par Jauzion et Dusautoir et parviennent à prendre les devants (20-18) avant de résister aux assauts des All Blacks.

La France s'est imposée face aux Blacks en 2007.Icon Sport

France – Nouvelle-Zélande 2011

Français et Néo-Zélandais sont pour la première fois de l’histoire dans la même poule. La première confrontation tourne à l’avantage des Néo-Zélandais qui s’imposent largement 37 à 17 à l’Eden Park le 24 septembre. Le parcours des Bleus est chaotique et malgré une défaite historique face au Tonga lors du dernier match de poule, les joueurs de Marc Lièvremont sont fantastiques en quart de finale face à l’Angleterre avant de battre le pays de Galles en demi-finale. Ils retrouvent les Néo-Zélandais en finale le 23 octobre à Auckland.

Les All Blacks sont largement favoris même s’ils ont du rappeler à la dernière minute un quatrième ouvreur après une cascade de blessures. Les Français sont héroïques et font trembler les Blacks grâce à un essai de Dusautoir. François Trinh-Duc a même un pénalité pour permettre aux Bleus de passer devant. Malheureusement, il manque la cible et la Nouvelle-Zélande s’impose 8 à 7.

France – Nouvelle-Zélande 2015

Bis repetita. Français et Néo-Zélandais se retrouvent en quart de finale de la coupe du monde à Cardiff, comme en 2007. Pas d’exploit pour les Bleus, bien au contraire puisqu’ils sont humiliés après avoir encaissé neuf essais pour une défaite sur le score historique de 62 à 13.