En conférence de presse, Arthur Retière, auteur de l’essai ayant offert le titre au Stade rochelais, est revenu sur l’action en question : "Sur ce coup-là, le travail des gros a simplement été extraordinaire. On a pilonné la ligne pendant pas mal de temps et j’avais remarqué que les avants du Leinster se replaçaient toujours dans le sens du jeu et suivaient nos avants, laissant leur charnière (Luke McGrath et Ross Byrne) occuper un espace près des rucks. Il était plus facile de passer là plutôt que de taper contre un mur. J’ai donc voulu tenter quelque chose, prendre l’initiative, tout en regardant derrière si j’étais soutenu, histoire de ne pas perdre le ballon au cas où... "