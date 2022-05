Les Tops

Picquette, un match XXL

De prime abord, on ne parierait pas notre salaire sur les qualités aériennes d’un colosse comme Rémi Picquette, qui mesure un double mètre mais pèse aussi 120 kilos. Et pourtant. Le deuxième ligne droit a posé pas mal de problèmes à l’alignement héraultais. Positionné en premier bloc, il se montra très réactif et haut dans ses sauts, si bien qu’il a chipé deux ballons au MHR. Dans le jeu courant, Picquette a encore apporté sa puissance en prenant 9 ballons et en gagnant 30 mètres. De quoi faire oublier l’absence de Will Skelton.

La ténacité des Montpelliérains

Encore une fois, les Montpelliérains peuvent quitter le terrain la tête haute. Comme ils l’ont fait dans le stade bouillant du Stoop des Harlequins et à l’exception d’un premier quart d’heure dans lequel ils ont été dominés, les Héraultais ont toujours trouvé les ressources pour marquer des points après en avoir encaissé. C’est ainsi qu’Henry Thomas (28ème) répondit à Victor Vito, et que Zach Mercer (53eme) répondit à Levani Botia (47eme).

Les essais rochelais

Si vous ne les avez pas vus, on vous recommande de regarder les images des essais de cette rencontre. Côté montpelliérain, on vous conseille l’essai de Mercer marqué à la 53eme minute. Mais dans l’ensemble, les Rochelais remportent la palme des plus beaux mouvements : prise d’intervalles, passes après contact, soutiens permanents… Ce fut un festival. Mention spéciale au mouvement conclu par Priso en tout début de rencontre.

Camara, la caution combat

Le capitaine héraultais a encore été un modèle de combat. Très actif et toujours bien placé, on l’a autant vu en attaque qu’en défense. Et pourtant, il a abattu un énorme travail défensif comme en témoignent ses 17 plaquages réussis pour un seul manqué.

Les Flops

La mêlée du MHR

En l’absence de leurs tricolores Mohamed Haouas (suspension) et Paul Willemse (genou, saison terminée), les Montpelliérains ont souffert dans l’exercice de la mêlée fermée, à l’image du gaucher Enzo Forletta qui a eu du mal contre le gigantesque rochelais Uini Atonio.

Des Montpelliérains acculés dans leur camps

Même s’ils sont toujours restés dans le match en se montrant très pragmatiques, les Montpelliérains ont eu toutes les peines du monde à sortir de leur camp. A l’issue de la rencontre, ils n’affichent que 36 % d’occupation. Il faut ajouter cela à une possession en berne (42%). On sait que les Montpelliérains aiment défendre, et le font même très bien, mais davantage de possession les aurait certainement aidés à déséquilibrer la défense rochelaise...