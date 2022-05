Voici pourquoi ce sera plus dur pour La Rochelle cette année.

Parce que le match sera sur terrain neutre

L’année dernière, la demi-finale La Rochelle - Leinster s’était déroulée à huis clos, Covid-19 oblige. Ainsi, les Jaune et Noir n’avaient pas pu bénéficier du soutien de leur fidèle public à Marcel-Deflandre. Cependant, même dans un stade vide, jouer sur une pelouse familière reste un avantage. En accueillant les Boys in Blue sur un pré foulé chaque semaine, dans leurs vestiaires à eux, les hommes de Jono Gibbes et Ronan O’Gara avaient bénéficié de l’avantage du terrain, avant d’aller jouer la finale à Twickenham, sur terrain neutre.

Samedi, même si l’affrontement franco-irlandais aura lieu en France, au stade Vélodrome de Marseille, la donne devrait être différente. En effet, le Stade rochelais n’est pas plus un habitué de l’enceinte que le Leinster. Et même si les supporters maritimes devraient se déplacer en nombre dans la cité phocéenne, les Irlandais sont aussi connus pour leur capacité à envahir les tribunes adverses en Coupe d’Europe. Ainsi, la localisation du stade ne devrait pas avoir un gros impact sur le match.

Parce que Sexton et Gibson-Park seront présents

Sans sa charnière titulaire pour mettre de l’huile dans les rouages, le Leinster n’affiche pas le même visage. Le 2 mai 2021, la formation irlandaise était privée du fameux tandem du XV du Trèfle, Gibson-Park - Sexton, pour disputer sa demi-finale. Les deux hommes avaient été remplacés par Luke McGrath et Ross Byrne. Des manques certains, quand le Stade rochelais pouvait quant à lui bien compter sur sa charnière titulaire, composée par Tawera Kerr-Barlow et Ihaia West.

Avec les forfaits de ses deux internationaux irlandais, la province n’avait presque jamais su prendre le jeu à son compte pour mettre son XV dans un fauteuil, laissant d’impressionnants Maritimes filer vers Twickenham. Samedi, l'éjecteur Gibson-Park et le métronome Sexton seront bien présents pour mener les vagues bleues. Et les amateurs de rugby le savent : avec Sexton titulaire, le Leinster n’a vraiment pas la même gueule. Le Stade toulousain et Leicester peuvent en témoigner.

Parce que le Stade rochelais devrait être amoindri

Alors qu’il avait pu aligner son XV majeur la saison passée, le staff rochelais ne devrait pas être aussi chanceux ce week-end. Particulièrement en vue lors du précédent affrontement entre les deux clubs, Victor Vito est annoncé forfait pour la rencontre. Même si le jeune et talentueux Haddad a les capacités pour s’en sortir, l’expérience du All Black aurait fait beaucoup de bien à la formation jaune et noir, dans un match qui s’annonce serré.

Dans le pack de l’an dernier, le deuxième ligne Will Skelton avait aussi été monstrueux. Il avait notamment inscrit un essai. S’il foulera bien la pelouse marseillaise samedi, le géant australien ne sera peut-être pas à 100% de ses capacités physiques, lui qui n’est revenu de blessure que tout récemment…

Mais au final, l’absence la plus dommageable pour Ronan O’Gara devrait être celle du demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow. Véritable maître à jouer, l’international néo-zélandais est censé rester encore quatre ou cinq semaines à l’infirmerie, après avoir été victime d’une facture de la main. Si La Rochelle espère pouvoir l’aligner grâce à un gant fabriqué en Irlande, on doute de la faisabilité de l’opération, d’autant qu’il pourrait s’agir d’un énième coup de bluff du manager rochelais, lequel avait récemment annoncé une fin de saison pour Skelton.

Parce que West a perdu confiance face aux perches

Il y a plus d’un an, à Deflandre, l’ouvreur rochelais Ihaia West avait été l’un des grands hommes de la demi-finale. Le Kiwi avait maintenu son équipe dans la partie en claquant un drop en début de match. Et puis, on a tendance à l’oublier, il avait réalisé un joli 7 sur 7 face aux perches. Un 100 % au pied précieux, qui avait mené les siens à la victoire.

Or, depuis cette fameuse demi-finale, tout semble mal se goupiller lorsque West a la charge des tirs au but en phase finale. On se souvient notamment de ses échecs lors de la finale européenne contre Toulouse, qui avaient coûté cher aux Rochelais. Dans un passé plus récent, lors de la demie contre le Racing, il avait également failli dans cet exercice, manquant entre autres une pénalité à 22 mètres en face des poteaux, et laissant même le but à Pierre Popelin en fin de match. En espérant pour La Rochelle que le numéro 10 soit dans un aussi bon jour que la saison dernière.