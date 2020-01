Toulon 50 – 6 Bayonne

Dans cette rencontre entre clubs français, Toulon a facilement dominé des Bayonnais qui n'avaient plus rien à jouer en Challenge Cup et qui avaient fait tourner. Les Basques ont tenu une mi-temps dans laquelle le RCT n'a pas réussi à prendre le large et s'est fait un peu bousculer. En revanche, le deuxième acte est tout à l'avantage des Toulonnais. Ils passent six essais à une équipe de Bayonne dépassée par la puissance et la vitesse des Varois. Le banc a largement contribué à ce succès. En effet, la moitié des essais ont été inscrits par des joueurs sortis du banc.

Avec cette victoire, Toulon obtient son quart de finale à domicile. Ils y affronteront en avril prochain les Scarlets qui ont fini deuxième de cette même poule. Pour rappel, le RCT avait dominé difficilement les Gallois à Mayol 17-16, lors de la deuxième journée de Challenge Cup. Mais ce n'est plus le même Toulon désormais.

Wasps 0 – 27 Bordeaux-Bègles

Devant plus de 6 000 supporters anglais, Bordeaux n'a pas fait de détails et n'a laissé aucune chance aux Wasps. Pire, les Anglais ne sont pas parvenus à inscrire le moindre point et sortent de cette compétition avec une lourde défaite à domicile. Bordeaux a réalisé un match sérieux, sans en faire trop. D'ailleurs, les hommes de Christophe Urios n'obtiennent pas de bonus offensif. Ils ont inscrit trois essais par Ducuing, Seuteni et Gorgadze.

Ce succès à l'extérieur offre la chance à l'UBB de recevoir le quart de finale à domicile. Ce sera une première dans l'histoire du club. Ils recevront Edimbourg en avril prochain.

Yann Lesgourgues - Bordeaux-BèglesIcon Sport

Pau 24 – 17 Leicester

La Section Paloise avait besoin d'un succès bonifié pour se qualifier en quart de finale de cette Challenge Cup. Malgré une entame tonitruante avec deux essais de Pinto dans les cinq premières minutes de ce match et un autre juste avant la pause par le jeune pilier Leffler, Pau n'arrive pas à aller chercher le quatrième essai, synonyme de bonus offensif. Les Tigers obtiennent un précieux point de bonus défensif dans les dernières minutes du match.

La Section échoue donc proche d'une qualification. De son côté, Leicester se satisfait du point de bonus défensif obtenu. Cela leur permet de recevoir le quart de finale.

Worcester 27 – 33 Castres

Le Castres Olympique avait forcément fort à faire dans cette partie. En ballottage favorable avant cette rencontre, le CO se devait quand même de gagner pour s’assurer la première place du groupe et donc une qualification pour les quarts de finale. Dans un match au rythme effréné et au suspens de tous les instants, les Tarnais sont allés chercher la qualification en fin de match. Mené par un grand Rory Kockott auteur d'un triplé, Castres a obtenu un succès bonifié en terres anglaises avec cinq essais au total.

Une belle performance des Castrais qui se qualifient pour la première fois en phase finale de Coupe d'Europe depuis 12 ans. Ils peuvent toutefois regretter le point de bonus défensif oublié en Russie qui les prive d'un quart de finale au stade Pierre-Fabre.

Brive 33 – 29 Stade français

Si ce match était pour l'honneur, car les deux équipes n'avaient aucune chance de se qualifier. Mais il y a tout de même eu du spectacle sur la pelouse d'Amédée-Domenech. Le match aura été ouvert avec des équipes qui ont envoyé du jeu. Les Parisiens devant au score à la mi-temps n'ont pas su tenir sur la totalité du second acte et ont craqué en fin de match. Brive termine cette phase de poule à la deuxième place tandis que le Stade français finit dernier.

Edimbourg 36 – 0 Agen

Agen a été impuissant dans cette rencontre et même "fanny". Les Écossais ont passé cinq essais dont trois de l'ailier Darcy Graham. Avec ce large succès, Edimbourg valide son billet pour les phases finales de cette Challenge Cup. Le SUA termine la phase de poule sans avoir inscrit le moindre point.

Par Damien Souillé