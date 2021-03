Agen : Verdu sur le départ, Graou en approche

Le demi de mêlée d’Agen Hugo Verdu ne va pas poursuivre l’aventure dans le Lot-et-Garonne. Il est pressenti du côté de la Section paloise, comme l’a révélé La République des Pyrénées. Agé de 24 ans, il a participé à onze rencontres de Top 14 cette saison avec le SUALG dont cinq comme titulaire. Alors que le club d’Agen doit aussi faire face au départ de Paul Abadie pour Brive et au retour de prêt à Toulon de Yoan Cottin, le Montalbanais Paul Graou (23 ans) a été contacté pour venir épauler Théo Idjellidaine, qui sera prêté par le Stade toulousain et le jeune Dorian Bellot.

Munster : O’Mahony jusqu’en 2023

Le troisième ligne du Munster Peter O’Mahony (31 ans) a prolongé son contrat de deux ans avec la Fédération irlandaise. Il reste donc lié à son club et à sa sélection jusqu’en 2023 et pourra donc postuler à la Coupe du monde en France. Cadre de l’équipe nationale d’Irlande, O’Mahony est actuellement suspendu trois semaines après son carton rouge reçu contre le pays de Galles lors de la première journée du Tournoi.

Rouen : O’Leary reste au club

Arrivé l’été dernier pour une année (et une en option), l’ouvreur n’a pas fait barrage à son option (il avait jusqu’au 15 février). Il restera donc en Normandie, ce qui de fait refroidit la piste Aviata Silago (Montauban). Rouen était venu aux renseignements en février, mais Montauban ne semblait pas prêt à le laisser partir et Rouen peut compter aujourd’hui sur ses trois joueurs de pied (Lydon, Michallet, O’Leary) pour une année de plus.

Sale : Tuilagi sur le départ

Transféré à Sale après avoir passé dix saisons à Leicester où il s’est révélé, le puissant centre du XV de la Rose ne devrait pas continuer l’aventure avec les Sharks de Sale la saison prochaine. Seulement, et malgré plusieurs propositions, il n’aurait toujours pas fait son choix. Selon nos confrères du site Ruck.co.uk, le trois-quarts disposerait de trois offres : en France, du Racing 92 et de Toulon, tandis qu’en Angleterre seuls les Harlequins se seraient positionnés. Affaire à suivre.