On prend (presque) les mêmes et on recommence...

Par Rugbyrama Il y a 2 heures 0

0

RUGBY CHAMPIONSHIP 2019 - La deuxième et avant dernière journée de Rugby Championship s'apprête à découvrir une belle confrontation entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Une affiche qui avait vu les Sud Africains s'imposer l'année dernière 34-36. Sur cette équipe victorieuse, onze joueurs retrouvent le XV de départ un an après. Durant les années Coupe du monde, les matches de Rugby Championship sont à savourer. De six journées en temps normal, les amoureux de cette compétition ne peuvent alors se satisfaire que de trois semaines de compétition. En 2018, les Blacks étaient vainqueurs avec 25 points, largement devant l'Afrique du Sud, 15 points, l'Australie, 9 points, et l'Argentine, 8 points. Pourtant, tout n'avait pas été parfait pour les hommes de Steve Hansen. Malgré un départ sur les chapeaux de roues avec deux victoires sur l'Australie 13-38 et 40 à 12 ainsi que sur l'Argentine 46-24, la quatrième journée n'allait pas être une partie de plaisir. 15 joueurs reconduits sur la feuille de match Contrairement aux Blacks, les Sudafs rataient leur entrée dans la compétition. La victoire logique à domicile contre les hommes de Ledesma (34-21) n'a fait qu'illusion tant les défaites, en Argentine la semaine d'après (32-19) et l'Australie (23-18) pour la troisième journée allaient tout remettre en question. Rien de très rassurant avant de se rendre chez les coéquipiers de Ben Smith. Et pourtant... Dans un match digne du Super rugby avec 11 essais au total (six pour la Nouvelle-Zélande, cinq pour les Springboks), l'Afrique du Sud créait l'exploit. Pieter-Steph du Toit en larmes, les hommes en verts se serraient dans les bras, les Blacks étaient vaincus sur leurs terres après avoir pilonnés de nombreuses secondes sur la ligne adverse. Avec un pied défaillant (deux transformations pour six essais), ils n'avaient pas réussi à renverser la vapeur. Ce sera la seule défaite des coéquipiers de Ben Smith. Au match retour, ces derniers prendront leur revanche 30 à 32. Sur cette équipe Sud Africaine de 2018, il y a 15 joueurs qui sont dans les 23 pour ce week-end. 11, sont toujours titulaires (Kitshoff, Marx, Malherbe, Etzebeth, Mostert, Du Toit, De Klerk, Pollard, De Allende, Lukhanyo Am, Le Roux). Trois sont toujours remplaçants (Mbonambi, Mtawarira, Louw). Un seul remplaçant est devenu titulaire (Kolbe). Equipe de 2018 : 1 : Kitshoff, 2 : Marx, 3 : Malherbe, 4 : Etzebeth, 5 : Mostert, 6 : Kolisi, 7 : Du Toit, 8 : Whiteley, 9 : De Klerk, 10 : Pollard, 11 : Dyantyi, 12 : De Allende, 13 : Lukhanyo Am, 14 : Kriel, 15 : Le Roux Remplaçants : Mtawarira ; E. Jantjies ; Louw ; Kolbe ; Mbonambi : Cronje ; Snyman Equipe de 2019 : 1 : Kitshoff, 2 : Marx, 3 : Malherbe, 4 : Etzebeth, 5 : Mostert, 6 : Smith, 7 : Du toit, 8 : Vermulen, 9 : De Klerk, 10 : Pollard, 11 : Mapimpi, 12 : De Allende, 13 : Lukhanyo Am, 14 : Kolbe, 15 : Le Roux Remplaçants : Mbonambi, Mtawarira, Nyakane, Snyman, Louw, H. Jantjies, F. Steyn, Kriel

Pariez sur le Rugby avec Winamax 1 N 2 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 0974751313