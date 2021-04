Le suspense demeurait et on espérait que ce match puisse avoir lieu, sachant que les deux équipes ont déjà un match à rejouer, mais le RCT n’en a pas terminé avec la Covid 19. Des nouveaux cas auraient été décelés ce jeudi, et la LNR devrait dans la journée annoncer le report de la rencontre.

Pour Bordeaux – Montpellier, le risque d’un report restait très important ce vendredi matin. A priori, Toulouse – Racing 92 et Clermont – Lyon devraient être les seules confrontations du weekend en Top 14.

Les tests de ces quatre équipes de ce jeudi sont tous négatifs.