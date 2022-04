C'est officiel, Tom Youngs, le talonneur des Leicester Tigers raccrochera les crampons samedi après-midi au terme du match face à Bristol. En octobre 2021, il avait mis en pause sa carrière pour rester au chevet de sa femme malade. Finalement, le joueur de 35 ans sortira de son congé pour jouer un dernier match aux allures d'adieu, au Welford Road Stadium, avant de partir définitivement à la retraite.

Passé pro à l'âge 19 ans, il avait d'abord était prêté pendant deux saisons aux Bedford Blues avant de repartir, une nouvelle fois en prêt, à Nottingham pour 3 ans ; deux clubs de deuxième division. Plein d'expérience, il était revenu à Leicester où il s'est ensuite imposé, saison après saison, comme un cadre solide de l'effectif. Le joueur de Norwich a été capitaine à 98 occasions. Au pic se carrière, Tom Youngs a même connu 28 sélections avec l'Angleterre entre 2012 et 2015, où il était parfois aligné en compagnie de son petit frère Ben, demi de mêlée. Dans sa lancée, il avait également disputé trois matchs avec les Lions britanniques et irlandais lors de la tournée en Australie de 2013 et la Coupe du monde 2015 avec le XV de la rose.

Par rapport à sa décision, Youngs a déclaré dans un communiqué de son club : "J'avais toujours prévu que cette saison soit ma dernière et je suis à l'aise avec le moment que j'ai choisi. Je n'ai aucun regret et, avec le recul, je suis fier de ce que j'ai accompli dans le seul club pour lequel j'ai toujours voulu jouer."

En stats, Tom Youngs, c'est un championnat et une coupe d'Angleterre en 2013 et 2017 avec Leicester.