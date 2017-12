Spedding : "J’avais des crampes..."

Comment analysez-vous cette deuxième victoire de rang face aux Saracens ?

"Nous savions que ce match serait beaucoup plus difficile que celui de la semaine dernière, à Londres (46-14). Et cela s’est confirmé : les Anglais ont été très agressifs dans toutes les zones de combat. Malgrè tout, prendre neuf points en deux matchs face aux champions d’Europe en titre reste un exploit… Et cela nous place surtout dans une position très confortable, en vue de la suite."

Dimanche après-midi, faceaux Saracens, vous avez réussi deux pénalités lointaines et particulièrement importantes pour votre équipe…

(il coupe) "Ce ne sont pas des pénalités faciles. Mais je bosse à l’entraînement, je ne lâche jamais pour que ça sourie en match."

Racontez nous votre dernier coup de pied, survenu deux minutes avant que ne soit donné le coup de sifflet final. Qu’avez-vous ressenti ?

"J’avais des crampes à ce moment du match. Mais je savais quelle était l’importance de ce coup de pied (les deux équipes étaient alors dos à dos, 21-21) et j’ai alors décidé de la prendre. Par bonheur, c’est passé… Mais j’avais senti, en première période, que ma frappe était bonne."