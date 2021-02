Leicester 15 – 25 Sale :

Sale poursuit sur sa lancée. Alors que l’équipe restait sur 2 victoires lors des deux derniers matchs, les Sharks l’ont emporté sur la pelouse de Leicester. Après avoir mal débuté la rencontre en encaissant une pénalité mais surtout un essai de Tom Youngs, Sale s’est repris grâce à une interception de son trois-quarts centre Sam James. Après la pause, les Sharks vont faire le break grâce à deux essais inscrits par Jono Ross et Marland Yarde. La réaction des Tigers par l’intermédiaire de l’ancien montpelliérain, Nemani Nadolo ne suffira pas. Pas plus que l’ultime tentative qui se soldera par un en-avant à 15 mètres de la ligne. Leicester ne prend pas le bonus défensif et reste englué à la 8e place du classement. Sale monte sur le podium et n’est qu’à un petit point d’Exeter.

Bristol 48 – 3 Bath :

Le leader a récité son rugby sur sa pelouse ce week-end. Il ne lui a fallu que 5 minutes pour inscrire le premier essai du match par l’intermédiaire de son ailier Luke Morahan. 2 minutes plus tard, le break était déjà réalisé grâce à un essai de Charles Piutau, en très grande forme ce vendredi, suite à une touche perdue par l’alignement de Bath. Les Bears menaient 10-0 après 7 minutes et possédaient le bonus offensif dès la demi-heure de jeu. La suite ne sera qu’un long cauchemar pour Bath qui n'inscrit que trois petits points par son ouvreur Rhys Priestland. Au total, Bristol passe 7 essais à des joueurs de Bath qui s’inclinent pour la troisième fois consécutivement. Le talonneur Brian Byrne inscrira un doublé tandis que Radradra traversera la défense de Bath avec une facilité déconcertante. Les Bears conservent leur fauteuil de leader et signent une 5e victoire lors des 5 derniers matchs.

Worcester 17 – 21 Exeter :

Dans une rencontre très enthousiasmante, Exeter est venu à bout de Worcester. Sur la pelouse du Sixways Stadium, le dauphin de Bristol a eu du mal. Malgré deux essais rapides signés Jonny Gray (8e) et Ian Whitten (14e) pendant que les locaux étaient à 14, les Chiefs se sont fait peur. Menés 14-0, les Warriors se sont réveillés. Oli Morris sonna la révolte en allant inscrire le premier essai de son équipe après une merveille de chistera de la part de son ailier Nick David. La botte de Duncan Weir ramène même Worcester à 4 points à la pause. Mais les Chiefs, dès l’entame de la seconde période, reprenaient les devants par l’intermédiaire d’Ollie Devoto après une percée dans la défense des Warriors. L’essai de Duncan Weir à la 50e minute ne changera rien et aucun point ne sera inscrit durant les 30 dernières minutes. Worcester accroche le bonus défensif, Exeter reste accroché à son fauteuil de leader.

Gloucester 26 – 31 Northampton :

Encore une victoire à l’extérieur ce week-end. Cette fois-ci c’est Northampton qui est allé l’emporter sur la pelouse du dernier, Gloucester. Après une bataille entre les deux buteurs en faveur du local, Billy Twelvetrees, ce sont les Saints qui frappaient les premiers par l’intermédiaire de Taqele Naiyaravoro. La suite n’est que pure folie. En l’espace de 11 minutes, 4 essais vont être marqués dont 3 par les visiteurs. Alors que Gloucester avait pris les devants suite à l’essai de Willie Heinz à la 49e minute, le retour du bâton fut brutal. Hutchinson (52e), Biggar (55e) et Adendorff (60e) ont fait plier les joueurs de Georges Skivington pour mener 31-19. En fin de match, Gloucester accrochera le bonus défensif grâce à l’essai de Mathias Alemanno.

London Irish 31 – 22 Newcastle :

Après un match nul arraché sur la pelouse des Harlequins, la semaine dernière, les London Irish l’ont emporté sur leur pelouse du Madejski Stadium face à Newcastle. Les coéquipiers d’Augustin Creevy, auteur du premier essai de son équipe, n’ont jamais douté et ont toujours mené au score durant toute la rencontre malgré une frayeur en fin de match. Alors qu’ils menaient 24 à 8, les locaux ont vu les Falcons revenir à deux petits points après les essais de Sam Stuart et Gary Graham à la 70e et 75e minute. L’essai du talonneur remplaçant, Motu Matu’u, après un maul dévastateur, à deux minutes du terme, viendra mettre un terme au rêve de remontada de Newcastle. Les Falcons sont quatrièmes, à 4 points du second Exeter, tandis que les London Irish sont huitièmes avec 17 points.

Wasps 17 – 49 Harlequins :

C’est un gros revers qu’ont subi les Wasps sur leur pelouse ce week-end. Après 3 victoires consécutives, le club de Coventry s’est incliné sévèrement face aux Harlequins sur le score de 17 à 49. Les « Guêpes » n’ont jamais été dans le match. Rapidement menés 16-0, les Wasps n’ont sorti la tête de l’eau qu’à l’heure de jeu grâce à un essai de Zach Kibirige. Malgré cette réaction, les Harlequins ont inscrit 5 essais et repartent donc avec le bonus offensif. Le demi d’ouverture Marcus Smith, a notamment marqué 17 points au pied. Après cette victoire des Harlequins, les deux équipes possèdent le même nombre de points et sont 5 et 6 de cette Premiership.

Par Yohan Lemaire