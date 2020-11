Décès de Dominici, un nouveau partenaire pour la LNR... Les 5 infos de ce mardi

Décès brutal de Dominici

C’était une bien triste journée pour le rugby français et international. Hier, dans l’après-midi, on a appris le décès de la légende du XV de France et du Stade Français Christophe Dominici. À seulement 48 ans, l’ancien ailier aux 67 sélections a créé une énorme émotion dans le monde du rugby comme peut le témoigner les très nombreux tweets des clubs, des joueurs, et des personnalités de ce sport en France comme à l’étranger. Un hommage lui sera rendu sur toutes les pelouses ce week-end dans les championnats du Top 14 et de la Pro D2. À sa famille et à ses proches, Midi Olympique et Rugbyrama adressent leurs plus sincères condoléances et leur soutien infaillible.

France's winger Christophe Dominici gives the thumbs upGetty Images

Vakatawa reste au Racing 92

Comme le Midi Olympique l’avait annoncé ce lundi, Virimi Vakatawa a décidé de poursuivre son aventure avec le Racing 92. Arrivé en 2009 au sein du club francilien, le centre du XV de France a prolongé son contrat de deux ans. Après les récentes prolongations de cinq joueurs du Racing 92, les supporters se réjouiront forcément de voir Vakatawa rester en Ciel et Blanc.

Intermarché nouveau partenaire de la LNR

En début de journée, la Ligne nationale de rugby a annoncé un nouveau partenariat avec Intermarché. Le distributeur devient le premier partenaire alimentaire officiel du Top 14 et de la Pro D2. Cet accord prendra effet à partir du Boxing Day fin décembre et sera valable jusqu’en 2024.

Glas sur le départ de Grenoble

Arrivé en 2017 au sein du staff de Grenoble, Stéphane Glas serait déjà sur le départ selon RMC Sport. Le manager du FCG devrait quitter le club à l’issue de la saison. L’ancien trois-quarts centre international, qui a aussi entraîné Montpellier et Oyonnax, aurait déjà annoncé son départ à ses joueurs.

Delguy arrive à l’UBB

Depuis quelques jours déjà, l’arrivée de Bautista Delguy à l’Union Bordeaux-Bègles avait fuité. L’annonce officielle est tombée hier, l’ailier ou arrière argentin s’est bien engagé avec l’UBB. Il arrive comme joueur supplémentaire pour palier notamment la grave blessure de Geoffrey Cros. Il a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec les Girondins. Delguy arrivera à Bordeaux à l’issue du Rugby Championship qu’il dispute avec les Pumas jusqu’à mi-décembre.