Attendus dans le défi physique face aux cadres des Springboks, les Clermontois ont fait mieux que répondre dans ce secteur. Mais du déchet dans la conduite du jeu, dans un match parfois débridé, a fini par leur coûter cher.

15. Alex Newsome : 5/10

De l’activité pour l’arrière australien qui a, comme à son habitude, tenté de dynamiser les ballons de relance. Ses interventions dans la ligne ont aussi posé des problèmes à la défense sud-africaine et ouvert des espaces qui ont profité aux autres. Sur courant alternatif sous les ballons hauts : autoritaire sous la première chandelle (1ère), il a ensuite alterné le bon et le moins bon dans cet exercice, comme lorsqu’il est franchement battu par Eben Etzebeth (70e) sur l’action qui amènera l’essai décisif de Mapimpi. Avant, il avait été à la conclusion d’un mouvement éclair des Clermontois, bien servi sur la droite par Jauneau, Hériteau puis Belleau (30e).

14. Bautista Delguy : 4/10

Battu sous un premier ballon haut par Mapimpi (2e) puis pénalisé (4e) pour une charge sur un joueur en l’air, à la réception d’un coup de renvoi, il a raté son entame. L’ailier argentin de poche s’est ensuite démené, comme à son habitude, mais ses appuis courts étaient surveillés de près par la défense sud-africaine. Bien muselé, souvent pris à deux, il s’est alors contenté d’être propre. Avec de la frustration, jusqu’à son carton jaune pour en-avant volontaire (58e). On peut aussi se dire que l’attention particulière que la défense des Sharks a accordé au Pumas a ouvert d’autres espaces, ailleurs, dont ont souvent pu profiter ses coéquipiers de la ligne d’attaque.

13. Julien Hériteau : 5,5/10

Comme son compère du centre, il a surtout servi de relayeur pour ses joueurs plus à l’extérieur. La qualité de ses transmissions, sous la pression, a toutefois permis aux autres de trouver des espaces. Très juste sur sa passe sur un pas (30e) qui décale Belleau pour envoyer Newsome inscrire le troisième essai des Jaunards.

12. Léon Darricarrère : 5/10

Titularisé en dernière minute après le forfait du totem George Moala, le jeune centre (19 ans) n’a pas semblé subir la situation. Dans un match où les espaces se situaient souvent plus à l’extérieur, dans le couloir des quinze derniers mètres, il a su jouer juste et souvent en relayeur, plutôt qu’en perforateur comme on le voit d’habitude. Propre et actif en défense, il a joué les soutiens offensifs lorsque ses coéquipiers du large trouvaient des failles. Peu servi toutefois, mais ses déblayages rapides et efficaces ont souvent permis la continuité du jeu. Du travail bien fait.

11. Joris Jurand : 8/10

Titularisé lui aussi en dernière minute, en lieu et place de la bombe Raka, il a été le détonateur des attaques clermontoises. D’abord, il résiste bien au dernier défenseur pour terminer le travail en bout de ligne après une grosse percée de Yato (5e). Un peu plus tard, c’est lui qui traverse la défense grâce à une belle course inversée à hauteur, au niveau de la ligne médiane (19e). Il oublie quelque peu son soutien extérieur mais l’action se poursuit et, finalement, il inscrit son doublé à la réception d’une belle passe au pied de Belleau (20e).

Malgré 13 points d'avance à l'heure de jeu, Clermont échoue d'un petit point en demi-finale de Challenge Cup face aux Sud-Africains des Sharks...



Le compte rendu > https://t.co/hbl3MroNFK pic.twitter.com/MiYK2oE7Se — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 4, 2024

À deux reprises, il est passé tout proche du triplé. Il est d’abord l’auteur d’un incroyable numéro le long de sa ligne de touche (53e) : sur un ballon de récupération, il déborde, prolonge au pied et, opportuniste, s’empare du ballon au nez et à la barbe de Lukhanyo Am. Malheureusement, cette réalisation lui est logiquement refusée pour un léger en-avant.

Une seconde fois, il déboule dans son couloir bien servi par Jauneau (64e), prolonge au pied et manque d’un rien de récupérer sa propre offrande, finalement tout juste devancé à la course par l’arrière Fassi. Lequel, écopera finalement d’un carton jaune pour cette intervention logiquement jugée illégale (obstruction). Deux occasions manquées d’un rien et qui pèsent lourd dans la balance finale. On ne saurait en tenir rigueur à Jurand, finalement remplacé par Yerim Fall (71e), qui a tenté d’apporter de la vivacité à une équipe clairement dans le rouge physiquement.

10. Anthony Belleau : 4/10

Bilan contrasté pour l’ouvreur de l’ASM : il a été inspiré à la main, beaucoup moins au pied. Face aux perches, son bilan est plus que correct (6 sur 8) mais il rate une pénalité décisive en position favorable (65e), celle qui aurait permis aux Auvergnats de reprendre neuf points d’avance à 31-25 et alors qu’ils souffraient. C’est forcément cruel. Dans le jeu, il n’ a pas trouvé de grosse longueur pour soulager ses avants pleinement investis dans le défi physique. Un coup de pied direct en touche (12e) et une dernière transversale après la sirène pour Jurand aux airs d’abandon, et qui scelle le sort du match. Un drop manqué, également (49e).

Pour le reste, à la main, il s’était vite adapté à la défense des Sharks en cherchant à toucher les extérieurs, loin des zones de rucks où les Sud-Africains semblaient difficiles à faire plier. Exemple : placé dans l’axe pour un jeu au pied, il change son choix, alerte Yato sur son extérieur, ce qui amènera le premier essai de Jurand. Plus tard (19e), encore une belle passe à hauteur pour Jurand qui traverse, avant de retrouver le même Jurand dans la continuité, d’une passe au pied bien lue et bien exécutée. Pour le second essai de l’ailier de l’ASM.

9. Baptiste Jauneau : 5/10

Jauneau ne s’est pas économisé, avec des éclairs mais aussi du déchet à son bilan. Pour le (très) bon, on retiendra son gros investissement défensif et son entame de deuxième période, où il a trouvé beaucoup de solutions et d’espaces autour des zones d’affrontement, pour lui et pour les autres. Comme cette action de classe derrière une mêlée où il s’illustre avec deux crochets intérieurs, un raffut puis une passe à une main après contact pour son soutien intérieur (48e). Un peu plus tard (64e), une très bonne lecture lui fait jouer dans le côté fermé avec une passe laser pour Jurand qui déboule dans son couloir gauche. Une action sur laquelle les Auvergnats récupèrent une pénalité, malheureusement ratée.

Mais ces belles inspirations sont aussi à mettre en perspective avec des imprécisions. Un ballon rendu sur un temps fort avec un jeu au pied par-dessus contre le cours du jeu, au quart d’heure ; quelques sorties de camp au pied insuffisantes aussi, et cette passe interceptée (67e), quand tous les ballons valaient de l’or.

8. Fritz Lee : 7/10

Il a mal entamé sa partie, avec une obstruction un brin grossière (8e) sur un défenseur sud-africain. Mais il s’est rapidement repris, avec en point d’orgue une énorme cartouche sur Tshituka (25e) ou un précieux contest sur son vis-à-vis (36e). Derrière un pack dominateur, sa puissance naturelle alliée à son intacte dextérité ont démontré qu’il avait encore beaucoup plus que de beaux restes. Entré à sa place à la 59e, Pita-Gus Sowakula a malheureusement souffert de la comparaison, même s’il s’est démené dans les cinq dernières minutes.

7. Peceli Yato : 8/10

Lorsque Yato est dans un grand jour, il est des signes qui ne trompent pas. Son interception dès la 3e minute en était un, même si elle fut annihilée pour une position de hors jeu. Le meilleur était toutefois à venir, avec une action digne d’un trois-quarts centre international : décalage sur la passe de Belleau, accélération pour déposer Nché, et service parfait trente mètres plus loin pour l’essai de Jurand (5e). Mieux : toute sa première période s’inscrivit sur le même tempo. Malgré un choc au niveau de l’épaule à la 39e, il est ainsi reparti de plus belle, son contre-ruck de la 52e étant tout proche de provoquer le triplé de Jurand.

Challenge Cup - La tristesse des Clermontois PA Images / Icon Sport - Gareth Fuller

6. Marcos Kremer : 6/10

À l’image de son équipe, il fut particulièrement indiscipliné, à l’image de son énorme faute sur Grobler (26e) qui échappa par miracle à un carton jaune. Mais pour le reste, là encore à l’image de son équipe, il s’est montré sous son meilleur jour, assénant un énorme tampon à Kok pour démarrer la première période, ou réalisant le contest qui permit à l’ASM de passer à +10 juste avant le retour aux vestiaires. Auteur de 17 plaquages, il a toutefois donné l’impression de manquer d’énergie en fin de partie.

5. Tomas Lavanini : 5/10

Pris trop facilement en position de hors-jeu à la 13e, il a eu le mérite de se rattraper immédiatement à la 15e, par un bon grattage qui permit aux siens de rester en tête au score (10-9). Régulièrement utilisé comme porteur de balle, il a peu avancé mais a au moins eu le mérite d’assurer ses conservations. Remplacé à la mi-temps par Thibault Lanen.

4. Rob Simmons : 5,5/10

Manifestement vexé du raffut que lui a assené Etzebeth à la 13e, l’Australien est progressivement monté en régime, signant un important arrachage de ballon sur Nche à l’origine de l’essai de Newsome (30e), puis en contrant deux touches (38e, 54e). Impossible toutefois de ne pas considérer qu’il a perdu son duel avec l’incroyable Eben Etzebeth, logiquement élu homme du match après une performance titanesque.

3. Rabah Slimani : 6/10

Pénalisé à la 26e pour ne pas être sorti assez rapidement de la zone de plaquage, il a composé tant bien que mal avec le gros rythme de la première période, mettant même à profit la seule mêlée du premier acte pour bousculer la référence Nche à la 35e. , avant de le dominer une dernière fois à la 59e, juste avant de céder sa place avec le sentiment du devoir accompli à Cristian Ojovan, malheureusement trop vite surpris par le pick and go de Koch (62e) puis « éteint » par une charge de Buthelezi et ressorti du terrain à la 75e.

2. Étienne Fourcade : 7/10

Comme à son habitude, le talonneur auvergnat s’est signalé par son énorme activité, réalisant un superbe contest à la 10e et surtout la bagatelle de 16 plaquages (deuxième meilleur total côté ASM). Précis sur ses lancers en touche, il a aussi apporté sa pierre à l’édifice en mêlée, au point de chiper un ballon sur introduction sud-africaine (59e). Maintenu pendant 75 minutes sur le terrain par Christophe Urios, avant de le remplacer par Yohan Beheregaray.

1. Giorgi Beria : 8/10

Dans un match qui ne semblait pas taillé pour lui sur le papier, l’ex-champion du monde U20 s’est signalé à de nombreuses reprises dans le jeu courant (19 ballons touchés au total !), avec notamment une très bonne ligne de course dans la construction de l’essai de Jurand (20e). Un surplus d’activité qu’il a sans doute un peu payé lors du deuxième acte, avec un certain déchet (deux ballons perdus, autant de pénalités concédées). Pas de quoi toutefois gâcher une performance majuscule sur 80 minutes, qui l’a incontestablement replacé comme candidat à la tournée des Bleus en Argentine cet été.