Après la cruelle défaite des siens face aux Sharks (32-31), Christophe Urios est revenu sur les moments forts de la rencontre et l’ambiance qui régnait dans le vestiaire clermontois, après la rencontre…

On a l’impression que ce match était pourtant impossible à perdre…

C’est cruel. On méritait d’aller en finale. Les Sharks ont eu des bons moments mais on a bien construit le match. Nous étions prêts physiquement, prêts dans nos têtes… Aujourd’hui, je regrette donc toutes ces pénalités en première période (il y en eut huit, N.D.L.R.). On leur a donné trop de points faciles… À ce niveau-là, tu ne peux pas…

Comment était le vestiaire, en fin de match ?

Ça sentait la mort… Quand tu donnes tout et que ça se joue à rien… (il soupire) C’est dur pour les joueurs. On voulait gagner cette coupe d’Europe et je reste convaincu que le vainqueur de cette demi-finale remportera fin mai la compétition. Mais ce match doit aussi nous permettre d’avancer.

Quels furent les moments charnières de la rencontre ?

L’essai refusé à Joris Jurand, peut-être… La pénalité que l’on rate à la fin (par Anthony Belleau, N.DL.R.), aussi… Malgré ça, nous avons montré un bon niveau de jeu. C’est celui que nous devrions d’ailleurs avoir tout le temps : samedi après-midi, nos avants ont montré la voie, dominant globalement les Sud-Africains.

Quel était le plan de jeu ?

On avait envie de les jouer avec de la vitesse. Il fallait les déplacer au maximum parce que c’est une équipe qui n’est pas prête physiquement. Avec de la vitesse, on les mettrait en difficultés et c’est ce qu’il s’est souvent produit.

Si l'ailier a inscrit un doublé et a été dans tous les bons coups, l'ouvreur a loupé 5 points au pied qui ont fait la différence dans cette courte défaite 32-31...



Y avait-il essai de pénalité sur l’action de Joris Jurand, en fin de match ? Lorsqu’il fut fauché par l’arrière des Sharks, il semblait aller à l’essai…

Je n’ai pas d’avis. C’est un jeu déloyal et ça empêche Joris Jurand d’aplatir. En fin de match, l’arbitre (Luke Pearce) a fait un peu de la politique. Il a géré, quoi. Mais on ne perd pas là-dessus.

Jurand, justement, a réalisé une grosse performance. Il a pourtant remplacé Alivereti Raka au pied levé, ou presque…

Notre équipe ne peut pas se reposer sur des individualités. Ça ne marche pas, ça. Aujourd’hui, Joris a montré que le collectif était fort et a bien pris le flambeau. Je refuse qu’on pense que Clermont se limite à Raka et Moala. Si c’était le cas, on plierait la boutique.