Les barrages ont désigné leurs vainqueurs et offrent notamment une quatrième édition du derby de l’Aude en guise de demi-finale !

La phase finale débutait ce week-end en Nationale. Carcassonne (troisième de la phase régulière) recevait Chambéry (sixième) à Albert-Domec. De son côté Albi (quatrième) accueillait Suresnes (cinquième) au Stadium Municipal.

Avec plus de dix points d’avance sur leur adversaire au terme de la 26e et dernière journée de championnat, Carcassonnais et Albigeois faisaient office de grandissimes favoris. Si pour les Jaune et Noir de la cité de l’Aude la logique a été respecté face aux Éléphants avec une victoire 19-10, la magie de la phase finale a joué des tours aux Jaune et Noir du SC albigeois. Alors que les locaux menaient à la pause (15-11), les Suresnois n’ont rien lâché et se sont offerts l’occasion de remporter le match à la 82e minute de jeu d’une pénalité décisive. Jean Chezeau n’a pas tremblé pas et a qualifié Suresnes en demi-finale de Nationale, 18-21.

Prochaine étape, samedi 11 mai pour les demi-finales. Nice, leader du championnat, accueillera Suresnes qui devra réitérer l’exploit albigeois tandis que Narbonne défiera Carcassonne pour le quatrième derby de l’Aude de la saison qui sent la poudre à plein nez !