Dans le cadre de sa préparation au mondial 2024, l’équipe de France des moins de vingt ans, en stage depuis une semaine, a battu la Géorgie, à Tbilissi ce samedi 4 avril, 26 à 17.

Le stage d’une semaine des Bleuets en Géorgie prend fin aujourd’hui. À moins de deux mois du Championnat du monde, qui se déroule en Afrique du Sud cet été, les hommes de Sébastien Calvet se sont imposés, ce samedi, dans une opposition face à la Géorgie, 26-17.

Dans un match très disputé, les Champions du monde en titre ont été accrochés durant 80 minutes. Si les Géorgiens ont frappé les premiers sur un essai de Tskhadadze, ce sont bien les Français qui ont basculé en tête à la pause, grâce à des essais marqués par Desperes, Julien et Caumel. Dans le second acte, Belaubre est venu sécuriser le score pour valider la victoire de l’équipe de France.

"Un match avec beaucoup d’intensité. On savait que ça allait être leur gros point fort. Je pense qu’on a répondu présent sur ça. On est vraiment très contents parce qu’il y a eu des moments au Six Nations où on a été un peu en difficulté sur ce domaine. Après quelques imprécisions en attaque, dès qu’on a respecté le cadre, on a su trouver les failles. Donc voilà il faut encore persévérer sur certains domaines. Un très bon match de préparation, nous sommes satisfaits" a déclaré le capitaine du jour, Thomas Souverbie.

Après ce stage d’une semaine, les Bleuets retournent donc dans leurs clubs respectifs pour finir la saison. Ils se retrouveront le lundi 17 juin à Marcoussis, pour le début de l’aventure mondialiste.