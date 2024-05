Suite à l'altercation entre le manager de l'UBB Yannick Bru et le président de l'Aviron bayonnais Philippe Tayeb en marge de la rencontre de Top 14 le 27 avril, ce dernier a décidé de déposer une plainte devant la justice. Son avocate Maître Florence Réau confirme que ce sera fait dès lundi matin, sans en livrer le motif.

Rien ne va plus entre le manager de l’UBB Yannick Bru et le président de Bayonne Philippe Tayeb. Selon nos informations, l’homme fort de l’Aviron a décidé de déposer une plainte contre l’ancien talonneur international. La raison ? Lors de la rencontre entre les deux clubs le 27 avril dernier, les deux hommes ont échangé des mots en bord de pelouse à l’issue de la victoire de l’UBB (15-34). Le président de l’Aviron a, à cet instant, refusé de serrer la main de son ancien manager avec qui il avait collaboré durant quatre saisons entre 2018 et 2022, qui lui aurait alors mis une légère tape derrière la nuque.

Des images vidéos transmises au dossier

Plusieurs témoins ont rapporté la scène, certains assurant qu’il n’y avait aucune agressivité dans le geste de Yannick Bru. "Une plainte sera effectivement déposée lundi", a confirmé Florence Réau, l’avocate du président bayonnais. Le temps de l’idylle était fini depuis bien longtemps entre les deux anciens "amis de 25 ans", mais leur histoire commune semble vraiment prendre une tournure très différente. Toujours selon nos informations, des images vidéos devraient être transmises au dossier. Des images sans aucun son qui auraient peut-être permis d’en savoir un peu plus sur le contenu de l’échange entre les deux protagonistes. Sollicité, le président Tayeb n'a pas souhaité s'exprimer. A ce jour, le motif de la plainte n’est pas connu officiellement. Il devrait l’être ce lundi.

Par ailleurs, la LNR s’est également emparée de l’affaire. Vendredi, la commission de discipline de la Ligue a annoncé ouvrir une instruction suite à cette altercation. Les deux protagonistes auraient d’ailleurs reçu un courrier de la part des responsables de la LNR pour leur demander de ne pas s’exprimer dans les médias. D’ailleurs, le manager de l’UBB a poliment refusé de prendre la parole pour commenter cette affaire.