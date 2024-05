Northampton Les Saints sont premiers du championnat d’angleterre avec une équipe riche d’attaquants hyper doués. Attention quand même !

Une chose est sûre, la différence de préparation entre les Northampton et le Leinster crève les yeux. Dans un championnat anglais très serré, les Saints ne peuvent pas se permettre de faire souffler leurs joueurs phares. Ils doivent cravacher pour conserver le droit de jouer une demi-finale à domicile.

Le week-end dernier, il a fallu se peler un déplacement à Twickenham face aux Harlequins, pour un match prolifique, perdu 42 à 31 (six essais à quatre). Northampton a sauvé le point de bonus offensif et reste à la première place à deux journées de la fin de la saison régulière.

La saison des Saints reste exemplaire, ils sont aux commandes du championnat depuis le début. En Coupe d’Europe, on les a vus dominer Toulon (22-15) puis Bayonne (61-14) et en championnat, les hommes du méconnu Phil Dowson ont quand même battu deux fois les Saracens, leurs dauphins. Entre novembre et mars, ils ont notamment réussi une série de dix victoires qui a fini de les rassurer sur leurs capacités à se sortir de tous les pièges. On ne les imagine donc pas se présenter comme des victimes résignées, même devant l’énorme foule de Croke Park.

Dowson sait s’entourer

L’entraîneur Phil Dowson est un ancien bon troisième ligne de club, champion d’Angleterre avec les Saints en 2014. Il réussit aussi à arracher sept sélections avec le XV de la Rose au cours de l’année 2012, dont deux comme titulaire. Ce fut là son bâton de maréchal.

Il a pris les rênes du club en 2022 après avoir patiemment fait ses armes d’entraîneur dans le sillage du Néo-Zélandais Chris Boyd (ex-Hurricanes).

Northampton, cité du centre de l’Angleterre, a toujours été un fief populaire du ballon ovale. Dowson s’est appuyé sur un vivier vivace. Historiquement, le club a toujours "sorti" de bons joueurs de son académie, le dernier en date étant Finn Smith, le jeune demi d’ouverture international, le centre Fraser Dingwall ou le deuxième ligne Alex Coles ont aussi récemment découvert le maillot frappé de la Rose. Le vétéran Courtney Lawes 35 ans est aussi un pur produit du club, pour lequel il a joué 276 matchs.

Quand il fut nommé numéro, Phil Dowson a continué l’œuvre de son prédécesseur Chris Boyd à savoir un style hyperoffensif, l’un des plus spectaculaires du royaume. L’arrière international George Furbank, l’ailier Ollie Sleightholme ou le demi de mêlée Alex Mitchell figurent parmi les artisans les plus brillants.

Mais un an après sa prise de fonction, Dowson a tout fait pour solidifier sa défense. Il a fait venir Lee Radford, un technicien venu du club treiziste de Castelford pour refonder certaines bases et ça a marché. L’an passé, Northampton avait encaissé 86 essais en 20 matchs de championnat (4,3), seule la lanterne rouge Newcastle avait fait pire.

Après quinze journées, c’est incontestable, la moyenne a baissé. Elle est tombée à 3, 13 par match avec deux couacs à signaler (à Bristol et chez les Harlequins, 52 et 41 points).

Un staff, c’est aussi un travail collectif et c’est parfois les hommes de l’ombre qui sont les plus décisifs.