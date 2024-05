Pour ce dernier match de poule les Français affrontaient l’Afrique du Sud et les Bleus y ont cru jusqu’au bout ! Dans un match complètement dingue l’équipe de France s’est inclinée (19-20) mais se qualifie en quart de finale du tournoi de Singapour. Les hommes de Jérôme Daret feront donc face à la Grande Bretagne ce samedi à 13 heures.

Si les Bleus étaient déjà qualifiés en phase finale grâce à deux victoires face aux Samoans et aux Espagnols plus tôt dans le week-end, Andy Timo et ses coéquipiers avaient tout de même à cœur de terminer en beauté cette phase de poule. Mais les Sud-Africains étaient un cran au-dessus. Mise en difficulté dès les premières minutes de jeu, l’équipe de France a résisté avant de voir leur adversaire du jour filer dans l’en-but à trois reprises (15-0 à la mi-temps).

Dans ce premier acte, deux cartons jaunes ont été distribués (un de chaque côté) et si l’Afrique du Sud a réussi à gérer son infériorité numérique, ce fut bien plus compliqué pour les Français.

Un final fou !

À la pause Jérôme Daret donnait de la voix pour motiver les troupes mais là encore les Bleus se trouvaient en mauvaise posture. Quand soudain ils se transcendaient ! Tout commençait par un essai de Grandidier deux minutes avant la fin de ce match. Pas assez pour espérer une victoire mais Jean-Pascal Barraque relançait complètement les siens avec un deuxième essai. Et puis le doublé de Grandidier quelques secondes plus tard. En deux minutes les Français avaient totalement renversé cette rencontre. Mais une erreur dans les derniers instants sera fatale. Un ultime essai des Sud-Africains qui enlevait la victoire aux hommes de Jérôme Daret.

La France affrontera donc la Grande Bretagne en quart de finale ce samedi à 13 heures.