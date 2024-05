Ce samedi, en quart de finale de Champions Cup, Clermont s’est incliné face aux Sharks de Durban, d’un tout petit point, 32-31. Les Clermontois peuvent nourrir d’immenses regrets, tant ils ont dominé la rencontre. S’ils furent très bons en attaque, les hommes de Christophe Urios ont néanmoins payé leur indiscipline. Voici les principales statistiques du match…

481

Durant cette rencontre, Baptiste Jauneau et ses coéquipiers ont parcouru 481 mètres ballon en main. Une statistique qui démontre bien l’excellent match offensif des Jaunards. Dans le sillage de Peceli Yato, Joris Jurand (121 mètres parcourus) ou encore Alex Newsome, très bons hier après-midi, les Clermontois ont proposé de longues séquences qui auraient pu payer. On peut également relever 42 défenseurs battus ou encore 13 franchissements, des chiffres tous bien supérieurs à ceux des Sud-Africains. Mais, malgré leurs nombreuses occasions, les hommes d’Urios n’ont pourtant pas réussi à l’emporter.

A lire aussi : Challenge Cup – Le fait du match Sharks – Clermont : la décision du malheur pour l'ASM, après l'obstruction sur Joris Jurand

100

C’est une des statistiques les plus importantes du match. Les Clermontois ont réussi un sublime 100 % en conquête hier après-midi. Quatre sur quatre en touche et, surtout, deux sur deux en mêlée, malgré l’enfer qui leur était promis face à la première ligne adverse championne du monde Nché-Mbonambi-Koch. Une conquête propre et solide, qui leur a permis de lancer le jeu à leur guise. Des statististiques encore une fois bien au-dessus des Sharks, qui, eux, n’ont pu bénéficier que de 77 % des ballons dans les airs, et de 67 % des ballons derrière leurs mêlées.

Malgré 13 points d'avance à l'heure de jeu, Clermont échoue d'un petit point en demi-finale de Challenge Cup face aux Sud-Africains des Sharks...



Le compte rendu > https://t.co/hbl3MroNFK pic.twitter.com/MiYK2oE7Se — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 4, 2024

60

C’était assez clair en regardant la rencontre. Clermont a largement remporté la bataille de l’occupation. 60 % du temps passé dans le camp adverse pour les Jaunards, qui auraient pu concrétiser plus d’occasions. Anthony Belleau et les siens ont aussi remporté la bataille du jeu au pied, avec 863 mètres gagnés dans ce secteur. Néanmoins, en deuxième période, les Sharks ont profité des quelque temps de jeu dans les 22 mètres adverses pour venir planter deux essais en dix minutes.

12

C’est le nombre de pénalités concédées par les Clermontois. On dit souvent que la limite à ne pas dépasser à ce niveau pour remporter un match est de dix, et les Jaunards l’ont payé pour le savoir. Le buteur sud-africain, Siya Masuku, ne s’est pas fait prier pour sanctionner l’indiscipline clermontoise. En première période, le demi d’ouverture a inscrit 6 pénalités (18 points), réussissant un 100 % pour maintenir les siens dans le coup. Fatal aux Clermontois dans le second acte. De leur côté, les Sharks n’ont été pénalisés qu’à six reprises. De son côté, Anthony Belleau a laissé 6 points en route. Fatal…