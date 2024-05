En conférence de presse d'après-match, Montserrat Amédée se sentait prête à défier l’Australie en demi-finale du tournoi de Singapour (dimanche 7h24).

Quelle est votre première analyse après ce succès en quart de finale contre le Canada ?

C’était un quart de finale, et ça veut dire que tout le monde veut hausser son niveau de jeu. Donc, rien n’est simple à ce stade. Sur les premières phases de jeu, ça s’envoie de tous les côtés. Notre force fut de nous montrer solides en défense, malgré quelques fautes d’indiscipline. Disons que nous avons été sereines en première période, puis ensuite, nous avons su concrétiser quand il le fallait.

Les Françaises en demi-finale du tournoi de Singapore après leur victoire 24 à 0 face au Canada



Quid de l'Australie, votre adversaire en demi-finale ? Vous ne dominez pas au bilan des confrontations...

On arrive en demi-finale sans être inquiètes sur le nombre de victoires ou de défaites. On sait juste qu’on les a déjà battues en poule ou en phase finale. On va mettre tous les ingrédients dans cette demi-finale, que ce soit sur nos attitudes dans l’engagement. On va rester sur notre identité de jeu et c’est qui fait la force de notre équipe. Ces Australiennes, on sait qu’elles sont très bonnes, elles sont premières au classement général, mais on sait se confronter à elles. Ce match ne nous fait pas peur. On est une équipe qui aime contre-rucker qui aime s’engager en défense et ensuite nous allons mettre en place notre jeu avec le ballon.

On sent que vous aimeriez bien engranger une victoire avant le tournoi final de Madrid et surtout, les Jeux Olympiques...

Oui, c’est un objectif. Soyez prêts de votre côté, parce que nous nous sommes déjà très concentrées sur ce match. Nous allons rentrer à l’hôtel sereinement d’autant plus que nous avons digéré le décalage horaire. Il faut savoir qu’à Singapour, le stade est couvert, et les orages qui ont éclaté n’ont pas abîmé la pelouse. Pour la troisième journée, on sera prêtes et fraîches.