Ce week-end, en demi-finale de Champions Cup, Fin Smith (Northampton) et Marcus Smith (Harlequins), les deux ouvreurs internationaux anglais, devront guider leurs équipes respectives face à deux mastodontes européens. Le premier fera face au Leinster, tandis que le second retrouvera le Stade Toulousain.

Ils portent le même nom, et, comme un symbole, sont les deux principaux prospects du rugby anglais à l’heure actuel. Marcus Smith et Fin Smith, les deux demis d’ouverture du XV de la Rose, maestros de leur formation respective, apparaissent comme les grands espoirs - outre-Manche - d'avoir enfin un club anglais en finale de la Champions Cup. Ce serait une première depuis 2020 et le sacre d’Exeter face au Racing 92. Néanmoins, ce ne sera pas une mince affaire, face aux deux meilleurs clubs d’Europe, destinés cette saison à se retrouver en finale.

Fin Smith au révélateur irlandais

C’est sans doute le plus grand défi de la jeune carrière de Fin Smith. Lui et les siens défient le Leinster (ce samedi à 18h30), quatre fois champion d’Europe et qui fait figure d’ultra-favori. Le jeune joueur de 21 ans, qui a parfaitement guidé les Saints en huitième de finale face au Munster (26-23), puis en quart de finale face aux Bulls (59-22), devra encore augmenter le curseur pour pouvoir rivaliser avec les Irlandais.

Smith a pris cette saison une dimension différente. Il est devenu un cadre affirmé de son club et a connu sa première sélection avec le XV de la Rose, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Il est le grand symbole de cette nouvelle génération florissante anglaise. Sans pression, le numéro 10 voit cet affrontement, devant une foule immense à Croke Park (80 000 spectateurs), comme une expérience bénéfique. "Cela va être hostile et dur contre cette grande équipe. Nous allons avoir besoin les uns des autres et devons rester serrés. Si nous sommes 23 à y croire, c’est tout ce qui nous importe" a déclaré l’ouvreur des Saints.

Marcus Smith retrouve le Stade Toulousain

Lui est évidemment déjà confirmé. Le demi d’ouverture des Harlequins, déjà bien installé dans le système du XV de la Rose, avait offert la victoire à l’Angleterre face à l’Irlande, d’un drop à la dernière minute. En demi-finale de cette Coupe des Champions 2024, il esquivera les Irlandais, pour retrouver un autre géant du rugby européen. Le Stade Toulousain de Romain Ntamack, face à qui il aura par ailleurs un beau duel à jouer.

Marcus Smith avait permis aux siens de s’imposer face à Glasgow en huitième de finale. PA Images / Icon Sport

Le feu follet des Quins réalise une très bonne campagne européenne et jouera comme à son habitude son jeu fait de mouvement et de prises d’initiatives. Il n’avait cependant pas fait un grand match lors de la défaite des siens face aux Rouge et Noir en janvier dernier lors de la phase de poules.

Les Harlequins arrivent sans pression à Toulouse et essayeront de réaliser un exploit, comme pour Northampton, innatendu. Il faudra sans aucun doute compter sur un grand Marcus Smith pour parvenir à se défaire du club cinq fois champion d'Europe.

Depuis son retour à la compétition (après sa blessure en début de Tournoi des 6 Nations), l'ouvreur de 25 ans retrouve de bonnes sensations. Il a inscrit 9 essais toutes compétitions confondues cette saison et a permis aux siens de parvenir en demi-finale de Champions Cup, avec de très bonnes performances face à Glasgow puis face à Bordeaux-Bègles. Contre Toulouse, ce dimanche à 16h, il se confrontera une nouvelle fois à ce qui se fait de mieux. Son match sera scruté de près, pour voir s’il est, en plus d’un grand talent, un joueur capable de porter son club vers les sommets européens.