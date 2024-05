Les Toulousains font face aux Harlequins ce dimanche (16h) en demi-finale de Champions Cup. Les deux formations se sont déjà rencontrées en décembre dernier et les hommes d’Ugo Mola l’avaient emporté 19-47 au Twickenham Stoop. Un match au contexte bien différent qui peut pourtant nous éclairer sur les secteurs clés du jour.

La magie de la phase finale, cette atmosphère qui rend singulière chaque rencontre et qui à l’heure du coup d’envoi balaye tout ce qui a pu se dérouler dans le passé. C’est un fait, les matchs couperets sont souvent bien différents des oppositions en phase de poule. Pourtant, les deux équipes alignées ce dimanche par Ugo Mola et Danny Wilson pour la demi-finale de Champions Cup opposant Toulouse au Leinster ont bien des ressemblances avec les 46 joueurs qui ont joué ce match de poule en décembre dernier. Une rencontre soldée par une solide victoire toulousaine (19-47), qui peut nous donner les points sur lesquels Toulouse devra s’appuyer pour atteindre la finale.

Les qualités offensives des Toulousains ne sont plus à démontrer. Meilleure attaque de la compétition avec 40 essais et 273 points inscrits en six rencontres, Toulouse a cette capacité à mettre à mal les défenses adverses. Face aux Harlequins, les coéquipiers de Pita Ahki n’ont pas fait dans la dentelle et ont fait sauter le verrou des Quins. Sur les sept essais inscrits, cinq l’ont été dans le cœur du jeu (six si l’on compte celui inscrit en coin par Dimitri Delibes après une percée pleine axe de Thomas Ramos). Avec 24 franchissements et 29 défenseurs battus au compteur, les Toulousains avaient clairement identifié la faiblesse de la défense londonienne. Les Harlequins ont rarement été pris à revers sur les extérieurs, mais devront se montrer plus efficaces sur la ligne d’avantage pour contrer les offensives toulousaines ce dimanche.

Une alternance de maître

Le jeu à la toulousaine est fait de mouvement et les joueurs d’Ugo Mola s’épanouissent dans un système porté sur l’offensive. Pourtant loin d’être trop gourmand, les Rouge et Noir sont capables de faire preuve d’alternance en usant du jeu au pied quand il le faut. Ils l’ont notamment montré lors de la confrontation contre les Harlequins en phase de poule avec pas moins de 32 jeux au pied pour 881 mètres gagnés. Par comparaison, les Anglais n’ont tapé que 22 fois dans le ballon. Les deux clubs ont souvent été comparés lors de cette édition de Champions Cup pour leur appétence au jeu d’attaque et cette capacité qu’ont les Toulousains à gérer le tempo du match est peut-être l’un des avantages clé pour la demi-finale.

Antoine Dupont et les Toulousains ont multiplié les coups de pied face aux Harlequins en décembre dernier. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

L’une des pierres qui a permis aux Toulousains de construire leur victoire au Twickenham Stoop, peut être la plus importante, est la maîtrise des fondamentaux. La défense de Toulouse a réduit à néant les ambitions offensives adverses avec 158 plaquages et 87 % de réussite. Elle sera cruciale ce dimanche face à des Quins qui ont planté 42 points à l’Union Bordeaux-Bègles en quart de finale (41-42). La défense sur ballon portée doit, elle, se montrer plus efficace. Lors du match de poule, les trois essais inscrits par les Harlequins font suite à un ballon porté mis en place par les Londoniens après une touche. Si les hommes de Danny Wilson n’ont pas franchi directement la ligne d’en-but, leurs mauls ont offert une rampe de lancement parfaite.

Enfin, la dernière force du Stade toulousain qui devrait peser dans la balance de cette demi-finale est la conquête. Lors de la précédente opposition entre les deux équipes, les Toulousains ont réalisé un 100 % en touche (9/9) et en mêlée (7/7). De quoi assurer des lancements de jeu propre comme sur l’essai en première main de Mathis Lebel, récompensant un lancement de jeu sur touche réalisé à la perfection.

#ChampionsCup | \ud83c\udfc9 Les Toulousains donnent le ton d'entrée dans la deuxième période avec l'essai du bonus inscrit par Matthis Lebel ! #HARvTOU #HARST



\u25b6\ufe0f Suivez le direct : https://t.co/18rrHfSqsZ pic.twitter.com/bdVpHKXe9i — francetvsport (@francetvsport) December 17, 2023

Attention à l’indiscipline

Le point noir de la performance des Toulousains face aux Harlequins en décembre dernier est la discipline. Les coéquipiers de Pita Ahki ont concédé pas moins de 14 pénalités. Le centre tongien a même écopé d’un carton jaune. Quand on sait à quoi peut se jouer une demi-finale, la discipline est sans aucun doute un secteur à corriger pour le Stade toulousain pour envisager une fin aussi belle qu’en décembre.