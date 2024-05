Clermont est passé à un cheveu de se qualifier en finale de Challenge Cup. Alors qu’ils menaient de six points à la 63ème minute, Joris Jurand s’est fait percuter par Aphelele Fassi, une situation qui aurait pu donner un essai de pénalité mais qui s’est finalement traduite en pénalité. Un coup de pied manqué qui a son importance…

Que pouvaient-ils leur arriver ? Privés d’une kyrielle de cadres (Falgoux, Bézy, Moala, Raka…) avant une demi-finale titanesque face aux Sharks sud-africains, les Clermontois se sont déchaînés de hargne et de rage toute la partie. Diaboliques d’efficacité en attaque, les Auvergnats cumulaient treize points d’avance à l’entame de la seconde période. Mais après un essai de Vincent Koch, les golgoths venus de Durban revenaient à six longueurs de leurs adversaires. Après une percée de Joris Jurand, intenable ce samedi après-midi, l’ailier clermontois s’est fait percuter par Aphelele Fassi, annihilant une énorme action d’essai, à la 63ème minute.

Après d’interminables minutes d’arbitrage-vidéo, où les officiels ont débattu sur la conséquence de cette obstruction, à savoir, essai de pénalité ou simple pénalité, Luke Pearce s’est finalement montré clément avec les Sud-Africains. Trop ? L’Anglais affirme lui-même que l’ailier clermontois "aurait pu marquer" mais la certitude de voir Jurand mettre un triplé n’était pas certaine. En cas d’essai, l’ASM aurait pris treize points d’avance à un quart d’heure du terme. La messe n’aurait pas été dite, mais presque. Car les conséquences de la pénalité accordée par M. Pearce furent immenses.

Malgré 13 points d'avance à l'heure de jeu, Clermont échoue d'un petit point en demi-finale de Challenge Cup face aux Sud-Africains des Sharks...



Le compte rendu > https://t.co/hbl3MroNFK pic.twitter.com/MiYK2oE7Se — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 4, 2024

Trois points manqués, une élimination à l’arrivée

Avec un échec face aux perches, Anthony Belleau a donc planté son tee dans la pelouse du Twickenham Stoop pour tenter de donner huit points d’avance à ses hommes. Hélas, sa frappe s’est éloignée sur la droite des poteaux, redonnant un second souffle aux Sharks. Et malgré le carton jaune de l’arrière sud-africain, les Sharks ont ensuite été portés par leurs internationaux. Sur une action, Eben Etzebeth a chipé un ballon haut des mains d’Alex Newsome, Lukhanyo Am a cavalé pour ensuite offrir l’essai de la finale à Makazole Mapimpi.

Un coup de massue immense pour des Clermontois dégoûtés par la réussite insolente de Siya Masuku (8/8) et qui n’ont ensuite pas trouvé la faille pour renverser une rencontre qu’ils tenaient fermement en main. Pour autant, le scénario cruel de cette demi-finale ne doit pas enlever le visage éblouissant affiché par les quinze clermontois. De Joris Jurand à Giorgi Beria en passant par Peceli Yato, chacun s’est envoyé comme un chien affamé de finale et révolté par une saison en deçà des attentes de l’institution. Clermont sort la tête haute et devra maintenant utiliser sa rage pour finir sa saison de Top 14 en trombe.