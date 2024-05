L’arbitre de la demi-finale de Champions Cup opposant le Stade Toulousain aux Harlequins, qui se disputera ce dimanche 5 mai, sera Andrew Brace. À 35 ans, il compte parmi l’élite de l’arbitrage mondial.

Nommé au sifflet de la demi-finale de Champions Cup Toulouse – Harlequins (dimanche 16h), Andrew Brace sera au cœur d’un des matchs les plus importants de la saison. Un rôle à haute responsabilité que l’arbitre irlandais de 35 ans connaît bien puisqu’il était l’arbitre principal de la petite finale opposant l’Argentine à l’Angleterre (23-26) lors de la Coupe du Monde 2023. Il a exercé lors de cette édition de Champions Cup 2024 en arbitrant la victoire de La Rochelle face à Leicester comptant pour la 3e journée. Andrew Brace a également déjà été nommé arbitre central d’une rencontre du Stade toulousain cette saison lors de la 4e journée de Champions Cup pour une victoire stadiste face à Bath (31-19).

En 2021, Andrew Brace avait sifflé l’ultime pénalité de la finale de la Coupe d’automne des nations dans les prolongations provoquant la victoire anglaise face au Bleus, une décision qui avait alors fait débat. L’arbitre de 35 ans s’était exprimé sur les comportements des supporters de rugby sur les réseaux sociaux à la suite de la rencontre : "En plus des menaces de mort, des gens m’ont dit de ne plus jamais revenir en France. J’ai reçu plus de mille messages sur Instagram et quelqu’un a créé un profil parodique de moi sur Twitter juste pour m’insulter".

Irlandais mais international Belge

De nationalité irlandaise, Andrew Brace est né à Cardiff et a découvert le rugby dans la capitale Galloise, pourtant, c’est bien sous le drapeau belge qu’il vivra ses plus belles années de joueur ! Ses racines paternelles lui ont permis de devenir international belge comme il l’explique à nos confrères de Rugby World : "J’ai joué cinq matchs avec la Belgique ! J’ai commencé le rugby en numéro 9 avant d’évoluer à tous les postes de la ligne arrière. Pour la Belgique j’étais ailier, la barrière de la langue ne me permettait sûrement pas de jouer plus haut". En tant que joueur Adrew Brace a également pu s’exprimer avec la sélection belge de rugby à 7.