Brive a battu Clermont 27-20 à l’issue d’un match très vivant et plein de suspense. Les Brivistes ont marqué trois essais et ont transpercé plusieurs fois la forteresse auvergnate. Parmi les attaquants euphoriques, Guillaume Galletier, trois quart centre très inspiré, créateur du premier essai et poison constant pour la défense adverse.

Pouvez-vous nous raconter le premier essai de Brive qui vous doit beaucoup ?

Oh, c’est assez simple. Sur un ballon de récupération ou de turn over, nos cellules se sont bien mises en place. Je parle bien avec Enzo qui me lâche une super passe et ensuite je vois Joris sur ma droite, juste à côté de moi, ce qui décale un peu les défenseurs, je garde un peu le ballon et je le sers car je sais qu’il va plus vite que moi...

Vous avez quand-même pris un sacré intervalle sur cette attaque, non ?

(Modeste et gêné). Oui, on essaie...

Cette victoire, il fallait vraiment se la peler, car ce fut serré jusqu’au bout…

Oui, franchement, c’était très très dur. J’ai eu des crampes comme les autres. C’était dur mais on s’y attendait. On savait qu’ils nous opposeraient un jeu frontal avec des joueurs costauds qui viendraient nous défier au milieu de terrain. Ils s’en sont servis. On s’est mis en face et on a fait front tous ensemble. Nous sommes allés la chercher cette victoire.

Avez-vous besoin de l'adversité pour vous dépasser encore plus ?

Peut-être. Quand nosu sommes bien, nous nous relâchons. Aujourd’hui, nous étions dos au mur. Le début de semaine avait été difficile, stressant même après la lourde défaite subie au Racing. Et puis à Brive, on reçoit la pression des supporteurs avant les derbys contre Clermont.

Qu’est ce qu’on se dit quand on est mené 10 à 0 d’entrée à domicile dans un match de cette importance ?

On s’est pas dit grand chose. On n'avait pas vu le ballon, on se disait qu’on avait encore rien montré…. Peut-être que nous avions du mal à évacuer une certaine émotion qui nous avait étreint avant la rencontre : par rapport au retour du public, notamment. Mais ensuite, nous sommes revenus à 10-10 et nous avions mieux maîtrisé les choses, à mettre la min sur le ballon et à faire de beaux mouvements et je retiens l’influence de nos leaders qui se sont mis en mode gestion dans les dernières minutes pour sécuriser la victoire. C’était très important.

Franchement, vous attendiez-vous à réussir autant de franchissements ballon en main face à la défense de l’ASM ?

On avait travaillé certaines choses en semaine. On savait que les Clermontois allaient monter fort, mais on savait qu’on aurait des possibilités de off loads et des coups à finir. Nous étions mobilisés sur la question des soutiens au porteur. Et puis, il y avait tellement d’adrénaline, tellement d’envie dans la préparation de ce match…. Que nous étions tous concernés.

Quel fut le tournant de cette rencontre course-poursuite ?

Je dirais le moment où à quatre minutes de la fin, Joris Jurand a réussi un superbe coup de pied rasant qui a renvoyé les Clermontois chez eux. Il restait quatre minutes, mais on savait que ça allait passer.

On a gagné un peu à l’expérience, c’est vrai. Nous avons fait une superbe touche avec un superbe maul pour finir le match et récupérer un avantage. Je voudrais ajouter que je suis très heureux pour Enzo Sanga qui avait été très critiqué quand nous avions joué à Toulouse, aujourd’hui, il a très bien géré le match de A à Z avec maîtrise.

Quid de vos partenaires fidjiens, Setareki Bituniyata et Setareki Tuicuvu, très à leur avantage ?

On connaît leurs qualités. Quand ils ont de bons ballons, ils peuvent devenir des joueurs extraordinaires qui nous font tout le temps avancer.