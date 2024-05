Encore auteur d’une prestation de haut niveau au Stadium en demi-finale de Champions Cup, le demi de mêlée et capitaine toulousain Antoine Dupont a montré la voie dans une rencontre où ses coéquipiers ont parfois encaissé des points trop facilement.

Une fois de plus, le patron Dupont a montré la voie. Auteur d’un doublé au cours de la seule première période, le capitaine toulousain a permis aux siens de faire la différence dans le premier acte et de regagner les vestiaires avec une confortable avance de 19 points. Pourtant, tout ne fut pas simple. Auteurs d’une entame tonitruante devant les 32 000 spectateurs du Stadium quasiment tous acquis à leur cause, les Toulousains ont marqué rapidement, mais ont également encaissé des points trop vite à l’image de l’essai marqué par Marcus Smith (14e) ou encore ce ballon porté qui fila presque dans l’en-but toulousain en petite foulée quelques minutes plus tard. Résultat ? Les Toulousains étaient à la merci de leurs adversaires. Jusqu’à la demi-heure de jeu. Jusqu’à ce que le patron Dupont dise stop.

Avant cela, le demi de mêlée des Bleus avait déjà montré qu’il était en forme olympique avec une percée côté gauche d’une bonne quarantaine de mètres, initiée après un cad’déb’d’école qui laissa Will Evans sur les talons au bord d’un ruck.

Sonné par Jack Walker

Cette percée n’était pourtant qu’un tout petit avant-goût de ce qui allait se passer ensuite. Peu après la demi-heure de jeu, le centre Paul Costes, jusqu’alors particulièrement brouillon dans son jeu, réalisait sa première vraie bonne action : une percée pleins fers dans la défense anglaise après avoir effacé deux défenseurs. Le jeune Toulousain levait la tête, prolongeait au pied pour Kinghorn, qui plongeait sur le ballon. Mallia sécurisait le ruck, et Dupont, qui avait suivi l’action, marquait au ras du ruck. Moins de cinq minutes plus tard, le boss des Bleus frappait encore. Cette fois, il était au short de Peato Mauvaka – lui aussi très en jambe dimanche – pour lui offrir un relais et s’offrir un doublé avant la pause.

Un doublé qui, il faut le reconnaître, fut salvateur pour des Toulousains qui furent nettement plus malmenés en deuxième mi-temps, où ils encaissèrent un sévère 14-0 après deux numéros de funambules de leurs trois-quarts Caidan Murley et Tyrone Green. À ce moment-là, les Toulousains avaient totalement perdu la possession du ballon. Difficile, dès lors, d’attendre un nouvel exploit d’Antoine Dupont. Mais c’est encore autour de sa personne qu’un autre tournant du match se dessina peu après l’heure de jeu, quand le talonneur Jack Walker se rendit coupable d’un déblayage à la tête du capitaine des Bleus. Un geste qui lui valut un carton jaune, offrant ainsi quelques espaces à des Toulousains qui purent ainsi enterrer les derniers espoirs anglais par un dernier essai marqué par Mallia. Mais le geste de Walker illustra peut-être le ras-le-bol des Anglais face à la maestria de Dupont, et surtout le marquage serré qu’ils auront tenté d’appliquer au demi de mêlée toulousain tout au long de la partie. Sans succès…