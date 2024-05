Dans un match ouvert et relevé, les Toulousains ont battu les Anglais des Harlequins (38-26) et se qualifient pour la finale de la Champions Cup (face au Leinster). Thibaud Flament et Antoine Dupont ont été les grands bonhommes du jour, tandis que François Cros a livré une prestation épatante en défense.

Préféré à Thomas Ramos à l’arrière, l’Écossais a mal débuté sa demi-finale avec un en-avant d’entrée, un deux contre un oublié et une première transformation ratée. Il s’est ensuite bien repris, notamment sur les renvois, et s’est montré globalement serein dans la gestion de son fond du terrain. Un honnête 3/5 face aux perches mais quelques points abandonnés en route qui pourraient coûter cher en finale face au Leinster. Encore plus en vue offensivement lorsqu’il s’est décalé à l’aile après l’entrée de Ramos.

Il était aussi un choix fort de la composition de départ d’Ugo Mola. Vanté pour sa constance et sa fiabilité, Mallia a rendu une copie mitigée. Effacé sur les séquences d’attaque toulousaine, il fut par contre précieux en défense, notamment avec un très bon retour sur Murley lors du temps fort anglais (63e). Il a commis quelques erreurs (en-avant à la 42ème, pénalisé à la 45ème, battu dans les airs à la 64ème) mais c’est lui qui marque l’essai de la victoire en résistant à deux féroces plaquages sur l’attaque placée sublime toulousaine.

Toulouse rejoint le Leinster en finale après avoir maté les Harlequins ! #STHAR



Le film du match > https://t.co/hakluKIiBg pic.twitter.com/td0TdjJFSX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2024

Pour sa première demi-finale avec le Stade toulousain, le jeune Paul Costes (21 ans) a été au niveau de l’enjeu. Il a vite donné le ton en étant l’initiateur du premier contre-ruck toulousain (1ère). En défense, il a cette faculté à se démultiplier pour atténuer un déficit physique dans le duel (8 plaquages réussis, 2 ratés). Il a quand même souffert face à la paire Esterhuizen – Northmore, mais il comble ses lacunes par une débauche d’énergie assez folle. Et en attaque, quel regard ! S’il peine à franchir frontalement, il a toujours la bonne course et le geste juste qui subliment ses qualités. Preuve en est l’essai de Dupont où il crucifie d’un crochet intérieur Marcus Smith avant de poursuivre judicieusement au pied. Remplacé par Chocobares (70ème).

Il avait un duel de titan à disputer face à Esterhuizen et il a répondu présent. En défense, il termine avec treize plaquages réussis pour un seul raté, preuve de sa belle implication. Rouage essentiel sur les lancements de jeu toulousain qui ont fait souvent mouche, il rate une transmission en fin de match sur un bon ballon de récupération. Pour résumer, match solide de la part du numéro 12.

Lire aussi : Toulouse rejoint le Leinster en finale après avoir maté les Harlequins

Encore un essai pour Matthis Lebel (son 13ème de la saison, 5ème en Champions Cup), parfaitement servi d’une magnifique passe allongée de Romain Ntamack en début de match. Il a été décisif et c’est ce qu’on lui demande. Dommage qu’il ne comprenne pas Dupont sur la percée du capitaine (8ème). Pas de tout reproche sur l’essai de Green qui relance les Quins, il est remplacé par Ramos (55ème), qui a rapidement retrouvé ses marques à l’arrière et la responsabilité du but.

Face à la fougue de Marcus Smith, Romain Ntamack a joué juste. Décisif sur le premier et le dernier essai toulousain grâce à sa qualité de main, il s’est arraché en défense malgré deux échecs. Moins à l’honneur que certains trois-quarts, il est parvenu à bien faire jouer ses coéquipiers malgré une petite baisse d’énergie – à l’image de son équipe – en deuxième période.

Antoine Dupont avait du feu dans les jambes ! Le capitaine des Rouge et Noir a débuté sa partie par une passe au pied légèrement trop profonde pour Mallia. Il a constamment mis la pagaille dans la défense anglaise grâce à sa qualité d’appuis irrésistible. Insaisissable pendant 80 minutes, il signe un doublé plein de malice en bord de ruck. Néanmoins, une de ses seules erreurs de la partie est à la 53ème minute. N’ayant pas trouvé la touche sur un coup de pied de dégagement, il permet aux Quins de relancer… et de marquer. Une fausse note qui ne fait pas oublier sa grande prestation.

Comme ses autres compères de la troisième ligne, l’ancien bordelo-béglais n’a pas fait lever les foules ballon en main. Défensivement, il a été auteur d’un grattage à la 36ème minute alors qu’offensivement, on dénombre onze mètres parcourus. En défense, ce ne fut pas parfait avec trois interventions manquées, pour huit de réussies.

Étincelant contre Exeter en quart, l’Anglais a été un peu moins en vue lors de cette demie. Discret offensivement, il s’est "contenté" de tâches défensives, et l’a très bien fait. 12 plaquages, aucun de manqué et du travail bien fait. Le numéro 7 de Toulouse a également été à l’origine de plusieurs contre-rucks. Willis n’a pas toujours besoin de traverser le terrain pour se rendre important.

Si vous tapez "joueur de l’ombre" dans notre barre de recherche, des photos de François Cros apparaîtront. Encore une fois, le flanker a fait le boulot. Pénalisé peu avant le quart d’heure de jeu, il s’est rattrapé quelques minutes plus tard avec un énorme plaquage sur Esterhuizen, le centre sud-africain. L’international français a terminé le premier acte avec 11 plaquages à son actif, pour aucun de manqué (20 au total pour deux de ratés). En seconde période, il a continué à remuer de la viande, en se distinguant avec une intervention appuyée sur Evans qui a fait exploser le cuir à l’Anglais. Élu homme du match, Cros continue de tutoyer les étoiles, et c’est le Stade toulousain qui en profite.

Toujours aussi puissant, le colosse haut-garonnais n’a pas attendu longtemps pour se montrer. Avec une passe après-contact dont il a le secret, il a créé le décalage pour le premier essai de Toulouse (4ème). Sa prestation a quelque peu été ternie à la 30ème minute puisqu’il a commis une faute largement évitable à trente-cinq mètres des poteaux rouge et noir. Une erreur heureusement sans conséquence. Sonné en début de second acte, il s’est fait arracher un ballon, avant de sortir avant l’heure de jeu, remplacé par Richie Arnold.

Le deuxième ligne international a rayonné sur la pelouse du Stadium. C’est lui qui a été à l’origine du premier essai toulousain en volant un ballon en touche (4ème). En touche, l’ancien joueur des Wasps a réalisé une moisson en se montrant serein et précis, et en poussant les Quins à la faute. Peu avant la demi-heure, il y est allé de son essai en se montrant opportuniste. Seul changement dans le quinze de départ par rapport au quart de finale, Flament a pleinement saisi sa chance.

Comme la première ligne de l’UBB il y a trois semaines, Aldegheri a souffert en mêlée fermée face à Baxter. Pris à la 10ème, le droitier a été sanctionné une deuxième fois par Andrew Brace à la 32ème pour mauvais comportement. Quelques secondes avant sa sortie (remplacé à la 61ème par Merkler), le pilier a terminé sur une bonne note avec un grattage presque salvateur durant un temps fort adverse. Une prestation contrastée pour le pilier droit.

Mauvaka a été décisif face aux Anglais des Harlequins. Icon Sport - Anthony Dibon

Trop gourmand en début de rencontre et coupable d’un en-avant à quelques mètres de la ligne adverse, le talonneur est pleinement entré dans son match au quart de jeu. Un grattage (16ème) pour démarrer le festival du premier acte, un essai (19è) pour le continuer et une magnifique percée (37ème) pour le terminer. Du grand Mauvaka. Il a été remplacé à la 50ème par Julien Marchand.

Comme à son habitude, Baille s’est montré précieux et actif dans le jeu courant, sans pour autant réussir à faire des différences. Seulement 9 mètres parcourus pour lui et 1 défenseur battu. En mêlée, le gaucher a été pénalisé une fois en début de seconde période. Remplacé par Neti, l’international a terminé avec 9 plaquages au compteur.