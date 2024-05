Nationale 2 : Marcq-en-Barœul et Langon se qualifient pour la finale

Tombeurs de Mâcon et Rennes, Marcq-en-Barœul et Langon se sont qualifiés pour la finale de Nationale 2. Les deux formations ont déjoué les pronostics et joueront le titre.

Dans les matchs à élimination directe, la logique n’est pas toujours respectée. Nouvelle preuve ce dimanche en Nationale 2. Mâcon et Rennes, favoris, ont cédé face à la folie de Marcq-en-Barœul et Langon. Du côté de Massy, l’OMR a pris le dessus sur des Mâconnais rapidement dépassés. C’est simple, les trois premiers essais de la partie ont été inscrits par les Nordistes. Largement devant au score, ces derniers ont encaissé un essai dix minutes avant le coup de sifflet final, pas suffisant pour renverser la rencontre. Après deux victoires à l’extérieur, les joueurs du Nord se sont offert le scalp de Mâcon et foncent en finale. Concernant les Langonnais, ils ont mal démarré avec un essai encaissé à la 7ème minute, avant de mettre le pied sur l’accélérateur. Trois réalisations plus tard, c’est une victoire 25-8 et une qualification pour la finale. Pour rappel, le vainqueur de la finale gagnera son billet pour la Nationale. Le perdant disputera un barrage d’accession face à Vienne.