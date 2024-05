Souvent cantonné au rôle "d’impact-player" sur les matchs à élimination directe de son club quand bien même il est indiscutable avec le XV de France, le deuxième ligne Thibaud Flament a prouvé au Stadium qu’il avait la carrure pour débuter ces rencontres en rouge et noir…

On sait à quel point cette maudite image d’impact-player peut coller à la peau d’un joueur. Nombre de joueurs sont passés par là, et souvent en équipe de France. On pense notamment au puissant droitier rochelais Uini Atonio qui s’est longtemps accommodé de bouts de matchs à défaut de tenir la cadence des cinquante premières minutes ou encore au non moins massif deuxième ligne tricolore Romain Taofifenau, toujours missionné par Fabien Galthié dans ce rôle. Même Peato Mauvaka fut un temps borné à ce rôle d’impact-player pour apporter son énergie débordante en fin de rencontre et faire sauter les verrous des défenses adverses.

Lentement mais sûrement…

Thibaud Flament est aussi passé par là. Mais bizarrement, il n’a que très peu connu ce rôle en équipe de France, avec qui le géant toulousain a connu 26 sélections dont 18 en tant que titulaire. Ce foutu banc en revanche, il y a souvent pris place avec le Stade toulousain. Si l’on rembobine la pellicule, l’histoire entre le surdoué et le club rouge et noir commence en 2020, année où il arrive en cours de saison. Première année et premier titre européen, remporté face à la Rochelle, où le globe-trotter du rugby n’entre qu’à la 69e minute de ce choc des titans. Un mois plus tard, rebelote : Flament est remplaçant en demi-finale de Top 14 face à l’UBB et en finale face à ces mêmes Rochelais qui ne sont finalement jamais descendus du bus. Deux titres en un an, la moisson du géant toulousain est déjà exceptionnelle, même s’il n’allait pas se tailler une place de titulaire pour sa première année avec les Rouge et Noir.

L’année suivante, son temps de jeu grandit. Et en huitièmes de finale ou en quarts, Flament alterne entre titulaire et remplaçant en troisième ligne. Jusqu’en demi-finale à Dublin face au Leinster, où il prend encore place sur le banc, ainsi qu’en phase finale de Top 14 un mois plus tard où l’aventure toulousaine s’arrête sur une demi-finale perdue contre le voisin castrais. En 2022-2023, Flament continue à prendre de l’ampleur et se taille une place de titulaire en demi-finale de Champions Cup au poste de flanker, mais là encore les Dublinois sont trop forts. Et dans la foulée, Flament disputera les phases finales de Top 14 (qu’il remportera encore !) avec le numéro 18 dans le dos. Un statut de remplaçant d’autant plus surprenant que le double mètre a, quelques mois plus tôt, disputé l’intégralité des matchs du Tournoi avec le XV de France en tant que titulaire, jouant à chaque fois 80 minutes, et marquant au passage trois essais dont un doublé contre l’Angleterre !

Flament : "J’ai connu un retour du Tournoi un peu difficile"

Un statut qu’il a conservé lors de la dernière Coupe du monde, où il a même glissé au poste de numéro 5 en raison de l’absence de Paul Willemse et de la non-éligibilité d’Emmanuel Meafou. Seulement voilà, il s’est sérieusement blessé au pied au début du mois de décembre dernier. Trois mois d’arrêt qui lui valent de manquer le début du Tournoi, avant de revenir dans le groupe France pour la fin de la compétition. Malgré tout, Thibaud Flament n’est pas satisfait de son état de forme, comme il nous le racontait récemment : "Oui, j’ai connu un retour du Tournoi des 6 Nations un peu difficile et je n’étais pas pleinement satisfait de mes performances. Je me sens de mieux en mieux, j’essaye d’avancer comme ça, sur les choses positives." Au quotidien, le deuxième ligne ne ménage pas ses efforts, et s’ajoute de copieuses séances de physique à la fin des entraînements.

Remplaçant en huitième de finale contre le Racing 92 ainsi qu’en quart contre Exeter, Flament a enfin eu droit à son maillot de titulaire en demi-finale contre les Harlequins. Un maillot orné du numéro 4 qu’il a même honoré, au vu de sa prestation quatre étoiles, qui n’est pas passée inaperçue aux yeux de son manager Ugo Mola : "Thibaud, quand il est comme ça, c’est un joueur de classe internationale. Il n’y a pas de question à se poser sur la qualité du garçon. Mais on sait aussi que c’est un énorme impact-player. Il l’a notamment prouvé dans des périodes comme en 2021, où il apportait sa capacité à changer le cours des matchs… Manny Meafou l’a fait en son temps d’ailleurs. C’est délicat, car tout le monde a envie de commencer des matchs, et particulièrement une finale de Coupe d’Europe, mais il faudra faire des choix, qu’on les explique et qu’on assume cette stratégie. Car en face, on aura un entraîneur qui est maître en la matière de composer ses équipes et oser des compositions différentes des quarts à la finale." La belle histoire continuera ? Réponse dans trois semaines, à Londres…