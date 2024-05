Le Stade toulousain s’est qualifié pour une nouvelle finale de Champions Cup en disposant des Harlequins (38-26). Les coéquipiers d’un François Cros imperturbable en défense ont inscrit six essais, pour quatre pour les Anglais. Découvrez les statistiques marquantes de la demi-finale.

20 plaquages réussis

François Cros a réalisé un match colossal en défense face aux Quins. Le troisième ligne aile du Stade toulousain a réalisé 20 plaquages pour 2 manqués et s’est démultiplié à grands coups de casque pour tenter de mettre fin aux offensives anglaises. Il a aussi gagné un turnover. Assez logiquement moins en vue offensivement, il a été élu homme du match par l’EPCR.

507 mètres parcourus

Les Harlequins avaient la réputation d’envoyer beaucoup de jeu et ils n’ont pas dérogé à leurs principes face à Toulouse. Autour du métronome Marcus Smith (34 passes contre 15 pour Ntamack), les Anglais ont beaucoup tenu le ballon, surtout en deuxième période, mais ne sont pas tombés dans une possession stérile. En témoigne cette statistique : 507 mètres parcourus par les Quins, contre 419 pour le Stade toulousain.

Et 23 défenseurs battus

Signe que les Anglais ont réalisé une partie très solide en demi-finale de Champions Cup, les coéquipiers de Tyrone Green ont battu 23 joueurs toulousains au Stadium. C’est 9 de plus que Toulouse, qui a pourtant inscrit un essai supplémentaire. Deux joueurs se démarquent : Tyrone Green avec ses 123 mètres parcourus, et le premier centre André Esterhuizen, qui a battu 6 défenseurs. Côté toulousain, Paul Costes a gagné 82 mètres avec le ballon, et Antoine Dupont a battu 4 défenseurs.

12 pénalités contre Toulouse

Encore une statistique qui prouve que Toulouse a une marge de progression. Cela tombe bien, les Rouge et Noir devront élever leur niveau de jeu en finale face au Leinster. Face aux Harlequins, les hommes d’Ugo Mola ont été sanctionnés à 12 reprises (contre 8 pour les Anglais). On situe généralement autour des 10 pénalités la moyenne d’une équipe sur un match de niveau international. En termes de discipline, Dorian Aldegheri a été pris deux fois par la patrouille en mêlée fermée. Pour les Anglais, c’est le pilier gauche Fin Baxter qui s’est mis à la faute deux fois.

13 courses pour Dupont

Antoine Dupont avait de l’énergie à revendre face aux Quins et a dicté le tempo de la rencontre. 13 courses, 2 essais, 42 passes, 65 mètres parcourus, 4 défenseurs battus : des statistiques impressionnantes pour le capitaine toulousain, qui a réalisé une magnifique prestation pour permettre à Toulouse de se qualifier en finale de Champions Cup. En défense, aussi, le demi de mêlée français a été fidèle à sa réputation avec 7 plaquages réussis et deux turnovers gagnés. Il provoque, enfin, le carton jaune de Jack Walker, en étant heurté à la tête sur une tentative de grattage.

8ème finale de Champions Cup

Enfin, à noter que Toulouse disputera le samedi 25 mai à Londres 8e finale de Coupe des Champions. Les Toulousains en ont gagné 5. La dernière remonte au 22 mai 2021 et une victoire face à La Rochelle. Les Toulousains retrouveront le Leinster, qu’ils n’ont plus battu depuis la saison 2018-2019 et un match de phase de poule à Ernest-Wallon. Antoine Dupont et consorts restent sur deux défaites lors des deux dernières années face aux Leinstermen, à chaque fois en demi-finale.