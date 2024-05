Élu homme du match par l’EPCR, le flanker stadiste François Cros avouait volontiers "ne pas s’attacher trop à ce genre de truc, l’important était d’aller en finale". Un objectif atteint malgré quelques frayeurs, qui n’atténuaient toutefois pas sa joie dans la perspective de retrouver le Leinster…

L’écueil des demi-finales ne vous a pas toujours souri par le passé… Quel sentiment retenez-vous, après ce beau succès au Stadium ?

C’est top, c’est juste dommage d’avoir eu ce passage à vide en début de deuxième mi-temps qui nous a presque fait douter mais qui est tout de même porteur pour la suite, parce qu’il faudra en tirer les enseignements. Si on n’est pas capable de réaliser 80 minutes pleines en finale, ça ne pourra pas passer.

Comment expliquez-vous ce retour de vestiaires difficile, justement ?

Je ne sais pas, on avait peut-être trop d’avance, et on s’est un peu relâchés… On s’était dit qu’il fallait continuer à jouer et au final, on a un peu surjoué et on s’est bien fait contrer. Parfois, quand on veut trop jouer, on s’investit moins sur les phases de ruck, alors que c’est un point primordial pour développer du jeu. La bonne nouvelle, c’est qu’on a au moins su corriger le tir et reprendre le large sur la fin. C’est une bonne piqûre de reappel et un gros axe d’amélioration face au Leinster.

En revanche, au sujt du jeu au sol, vous avez été très performant dans vos contre-rucks dans les couloirs extérieurs…

C’est quelque chose qu’on avait travaillé et qui nous a plutôt bien réussi… Le problème c’est que parfois, on s’est pas mal consommé et on l’a payé défensivement. On prend quatre essais, c’est quelque chose qu’il faudra rectifier si on veut croire en nos chances en finale.

Avez-vous senti les Anglais plus frais que vous en deuxième période, pour ne pas dire supérieurs physiquement ?

Peut-être… C’est surtout qu’ils ont eu la possession à ce moment du match, ce qu’ils adorent. C’était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, qu’on avait pourtant réussi à éviter en première mi-temps. Heureusement, on n’a pas craqué quand ils sont revenus à cinq points, et ça nous a permis d’inverser la tendance.

Jusqu’à ce carton jaune contre Walcker en forme de tournant du match…

C’est un fait de jeu qui nous aide, forcément, parce qu’on n’était pas au mieux. Les réduire à 14 nous a donné un regain d’énergie et leur a donné un coup sur la tête, d’autant qu’on a réussi à marquer juste après.

Vous allez jouer la 8e finale de l’histoire du Stade toulousain en Champions Cup. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

C’est top, forcément. On est très heureux d’avoir cette chance, on espère pouvoir jouer nos chances à fond pour ne pas avoir de regret et valider le travail de cette saison. C’est important pour le groupe, aussi.

Le fait de la disputer face au Leinster ajoute-t-il une saveur particulière ?

Toutes les finales sont belles, mais celle-là le sera d’autant plus. Cette équipe nous a éliminés pas mal de fois, on a la chance de l’affronter en finale, sur terrain neutre… Il va nous rester trois semaines pour nous préparer, et feu !

Peut-on parler de revanche ?

C’est une finale, c’est différent d’une demie ou d’autre chose… Il faut surtout qu’on n’ait pas de regret à la fin et qu’on soit fier de notre production, quel que soit le résultat.