Pour succéder à Matthew Clarkin, les nouveaux dirigeants du BO pensent au technicien irlandais James Coughlan. Il n’est pas le seul en piste. Quant à l’effectif, ça ne cesse de bouger. Le Palois, prêté à Vannes, Thibault Debaes ne souhaite plus rejoindre Biarritz.

C’est jeudi après-midi que Jean-Baptiste Aldigé, le désormais ex-patron du Biarritz olympique, a terminé son aventure à Biarritz, commencée en 2018. Le Sud-Africain Flip Van der Merwe devait initialement lui succéder, mais samedi après-midi, nos confrères de L’Équipe ont annoncé que l’avocat Arnaud Dubois pourrait finalement occuper le poste de président du directoire.

Si l’organigramme de la direction du BO prend, peu à peu, forme, les nouveaux propriétaires du club basque laissent toujours planer le doute quant à l’identité des investisseurs qui les accompagnent sur ce dossier de reprise. Un sujet qui inquiète dans le microcosme basque. L’assemblée générale prévue lundi matin, à Biarritz, devrait permettre d’y voir plus clair. Selon toute vraisemblance, c’est un budget à 9,5 millions d’euros qui devrait être annoncé en assemblée générale, pour la saison à venir ; un budget qui sans être délirant, est déjà supérieur à celui de Béziers (7,5 millions d’euros), actuel troisième du Pro D2.

Thibault Debaes ne veut plus venir

En parallèle, Shaun Hegarty et ses partenaires se sont d’ores et déjà mis en quête d’un nouveau manager pour prendre la suite de Matthew Clarkin, l’actuel directeur sportif qui s’en ira à la fin de la saison. Une "short-list" a été dressée sur laquelle deux profils ressortent fortement. Le premier mène à James Coughlan, comme indiqué par L’Équipe. L’ancien troisième ligne irlandais est en France depuis 2014 où il a terminé sa carrière de joueur avec la Section paloise en 2017. Il compte plusieurs expériences de coaching dans l’Hexagone à Pau, Brive, Toulon ou encore Provence Rugby. L’autre piste mène à Pierre-Philippe Lafond, actuellement en poste à Montauban.

Toutefois, il semblerait que les nouveaux dirigeants biarrots privilégient la piste irlandaise. Dans le staff, Renaud Dulin (entraîneur de l’attaque), Jean-Emmanuel Cassin (défense) et Roger Ripol (avants) disposent encore d’un an de contrat. Selon nos informations, l’ancien entraîneur de Limoges Jérome Filitoga pourrait aussi les rejoindre, d’abord en la qualité de consultant. Concernant l’arrivée de Boris Bouhraoua, actuel patron de la formation du Stade français, le dossier n’est pas finalisé, le club de la capitale souhaitant pour l’instant conserver le frère aîné de Terry, ancien septiste international.

Au niveau de la construction de l’effectif, les dirigeants biarrots vont, dans les prochaines semaines, devoir finaliser les contours de l’équipe qui défendra les couleurs du club basque la saison prochaine. Avant son départ, le président Aldigé avait réalisé un recrutement intéressant puisqu’il avait obtenu l’accord de plusieurs joueurs Jiff (Plantier, Martinez, Beheregaray, Taofifenua, Debaes, Bonneval, Guillemin, Jaminet). Selon nos informations, ces derniers jours, Thibault Debaes a fait part de son envie de ne plus rejoindre la Côte basque. Joueur de la Section paloise jusqu’en février dernier, le demi d’ouverture a, depuis, été prêté à Vannes. En Pro D2, le numéro dix a retrouvé du temps de jeu et du plaisir. Il aimerait poursuivre l’aventure en Bretagne et va tenter de casser le précontrat qu’il a signé, avec le Biarritz olympique, du temps où Jean-Baptiste Aldigé en était encore le patron. Reste à savoir si les nouveaux dirigeants du BOPB accéderont à cette demande. À ce jour, ils n’ont pas encore traité ce dossier.